Zelenskyj: Pochybovanie pri prijímaní Ukrajiny do NATO ohrozuje Európu

Bulboaca 1. júna (TASR) - Akékoľvek pochybnosti pri prijímaní Ukrajiny do NATO povzbudzujú Rusko na napadnutie ďalších krajín, upozornil vo štvrtok európskych lídrov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Musíme si pamätať, že každá pochybnosť, ktorú dáme tu v Európe najavo, je trhlinou, ktorú sa Rusko pokúsi obsadiť," uviedol Zelenskyj na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku.



"Potrebujeme spravodlivý mier. Preto každá krajina, ktorá susedí s Ruskom a nechce, aby ju Rusku roztrhalo, by mala byť plnohodnotným členom Európskej únie a NATO," povedal Zelenskyj.



Ukrajina a Moldavsko sú kandidátskymi krajinami na vstup do NATO i EÚ. Pre pokračujúcu vojnu na Ukrajine však niektoré európske krajiny váhajú so stanovením presného časového harmonogramu ich členstva. Odkladanie tohto rozhodnutia však podľa Zelenského podkopáva silu Západu.



"Či sa tieto pochybnosti týkajú životne dôležitých bezpečnostných krokov alebo spochybňujú našu jednotu, možno schopnosť postaviť sa výzvam našej doby, každá pochybnosť prináša viac neistoty," domnieva sa Zelenskyj.



Dodal, že Kyjev chce na júlovom summite NATO vo Vilniuse počuť jasné rozhodnutie o budúcnosti Ukrajiny v aliancii.



"Tento rok je o rozhodnutiach. V lete vo Vilniuse na summite NATO je potrebná jasná pozvánka na vstup pre Ukrajinu a sú potrebné aj bezpečnostné záruky na jej ceste k členstvu v NATO," cituje Zelenského denníka The Guardian. Na jeseň je zase podľa neho potrebné prijať rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do EÚ.



V nórskom Osle sa v súčasnosti pritom stretávajú ministri zahraničných vecí NATO a podľa AFP rokujú o tom, aké bezpečnostné záruky by mali na júlovom summite poskytnúť Ukrajine.