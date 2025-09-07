< sekcia Zahraničie
Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve.
Autor TASR
Kyjev 7. septembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že počíta s dôraznou reakciou USA na dosiaľ najväčší letecký útok Ruska na jeho krajinu, ku ktorému došlo počas uplynulej noci. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi a 13 raketami, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít. Pri útokoch zahynuli štyria ľudia a poškodené bola aj budova vlády v Kyjeve.
„Je dôležitá široká odozva partnerov na tento dnešný útok,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore. „Počítame s dôraznou reakciou Ameriky. To je potrebné,“ vyhlásil.
Vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg predtým uviedol, že najnovší ruský útok na Kyjev nesignalizuje, že by Moskva chcela ukončiť vojnu na Ukrajine diplomaticky. „Rusko podľa všetkého eskaluje najväčším útokom tejto vojny, ktorý zasiahol kancelárie ukrajinského kabinetu v Kyjeve,“ napísal Kellogg na sociálnej sieti.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. „Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na príslušnú otázku. Bližšie podrobnosti neposkytol.
