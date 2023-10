Zelenskyj poďakovaj Bidenovi za dodanie rakiet ATACMS

Kyjev 20. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval vo štvrtok svojmu americkému partnerovi Joeovi Bidenovi za "životne dôležitú" podporu pre jeho krajinu a privítal dodanie rakiet dlhého doletu typu ATACMS. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ukrajina v utorok uviedla, že prvýkrát úspešne nasadila do bojov proti ruským jednotkám strelu s doletom do 165 kilometrov, ktorú Washington Kyjevu dodal v tajnosti.



"Ukrajina je vďačná za životne dôležitú a vytrvalú podporu USA v našom boji za slobodu a proti ruskej agresii," napísal Zelenskyj na platforme X (predtým Twitter) po telefonáte s Bidenom.



"Ukrajinci sú veľmi posmelení dodaním (rakiet) ATACMS, a naši bojovníci ich dobre využijú na bojisku," dodal.



Zelenskyj tiež informoval Bidena o prijatí protikorupčného zákona v ukrajinskom parlamente, ktorý podľa neho "predstavuje posun v reformách na ceste k otvoreniu prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ", čo je dlhodobým cieľom Kyjeva.



Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že dodanie týchto zbraní nebude mať vplyv na priebeh vojny a len predĺži "utrpenie" Ukrajiny, pripomína AFP.