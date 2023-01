Zelenskyj poďakoval Británii za vysielanie správneho signálu

Kyjev 14. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal v sobotu rozhodnutie Británie posilniť pozíciu Ukrajiny na bojisku. TASR o tom informuje podľa správu agentúry AFP.



"Počas rozhovoru s (britským) premiérom Rishim Sunakom som mu poďakoval za rozhodnutie, ktoré nás nielen posilní na bojisku, ale posiela tiež správny signál ostatným partnerom," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



Sunak hovoril počas sobotňajšieho telefonátu so Zelenským o ambícii Británie týkajúcej sa posilnenia pomoci pre Ukrajinu prostredníctvom poskytnutia tankov Challenger 2 a ďalších delostreleckých systémov. Mnohé médiá toto interpretovali tak, že Británia prisľúbila dodanie týchto tankov Ukrajine.



Tanky Challenger 2 sú bojové tanky, ktoré boli navrhnuté na útočenie na ďalšie ťažké ozbrojené vozidlá. Britská armáda ich používa od roku 1994 a odvtedy boli nasadené v Bosne a Hercegovine, Kosove a Iraku, uvádza Reuters s odvolaním sa na britskú armádu.



Kyjev Západ dlhodobo žiada o dodanie ťažkých ozbrojených vozidiel. Ak by západné krajiny tejto žiadosti Kyjeva vyhoveli, išlo by o výrazný krok v rámci pomoci Ukrajine.