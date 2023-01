Zelenskyj poďakoval EÚ za prvé miliardy eur z balíka finančnej pomoci

Kyjev 17. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok poďakoval Európskej únii za prvé tri miliardy eur z úverového programu v celkovej výške 18 miliárd eur. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"Ukrajina dostala prvé tri miliardy eur z nového makrofinančného programu v hodnote 18 miliárd eur. Som vďačný EÚ a predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej za silnú podporu," napísal ukrajinský prezident na Twitteri. Dodal, že zachovanie finančnej stability Ukrajiny je nevyhnutné pre víťazstvo nad agresorom.



Finančná podpora EÚ má za cieľ pomôcť ukrajinskej vláde s udržiavaním chodu štátu. Ukrajine tiež umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú ruskou agresiou – energetickú infraštruktúru, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.



Šéfka EK v utorok na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose prisľúbila, že EÚ nepoľaví v podpore Ukrajiny a bude pri nej stáť tak dlho, ako to bude potrebné.