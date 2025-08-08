< sekcia Zahraničie
Zelenskyj poďakoval Fialovi za podporu a muničnú iniciatívu
Zelenskyj podľa vlastných slov v posledných dňoch hovoril s predstaviteľmi viacerých štátov.
Autor TASR
Kyjev/Praha 8. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok telefonoval s českým premiérom Petrom Fialom, ktorému poďakoval za všetku doterajšiu podporu a predovšetkým českú muničnú iniciatívu. Zelenskyj to oznámil na sieti X, píše TASR.
Zelenskyj podľa vlastných slov v posledných dňoch hovoril s predstaviteľmi viacerých štátov. V piatok sa okrem Fialu spojil aj s poľským premiérom Donaldom Tuskom, juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom a lotyšským lídrom Edgarsom Rinkevičsom.
„Všetci sa zhodujú na tom, že vojna sa musí skončiť a že Európa musí vypracovať spoločnú pozíciu ku každému dôležitému bezpečnostnému aspektu,“ napísal v príspevku na X s tým, že Spojené štáty sú odhodlané dosiahnuť prímerie na Ukrajine. „A my musíme spoločne podporovať všetky konštruktívne kroky. Dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier môže byť len výsledkom nášho spoločného úsilia,“ dodal.
Českého premiéra informoval o všetkých kontaktoch Ukrajiny a úsilí o ukončenie „zabíjania a dosiahnutie skutočného mieru“ a poďakoval mu za všetku podporu, ktorú Česko dosiaľ poskytlo Ukrajine. Česká muničná iniciatíva podľa neho pomohla zachrániť mnoho život a posilniť ukrajinské pozície.
Muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku spustila ČR vlani. Program, na ktorý prispievajú viaceré krajiny, Ukrajine vlani poskytol 1,5 milióna nábojov a dodávky pokračujú aj v tomto roku.
Zelenskyj podľa vlastných slov v posledných dňoch hovoril s predstaviteľmi viacerých štátov. V piatok sa okrem Fialu spojil aj s poľským premiérom Donaldom Tuskom, juhoafrickým prezidentom Cyrilom Ramaphosom a lotyšským lídrom Edgarsom Rinkevičsom.
„Všetci sa zhodujú na tom, že vojna sa musí skončiť a že Európa musí vypracovať spoločnú pozíciu ku každému dôležitému bezpečnostnému aspektu,“ napísal v príspevku na X s tým, že Spojené štáty sú odhodlané dosiahnuť prímerie na Ukrajine. „A my musíme spoločne podporovať všetky konštruktívne kroky. Dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier môže byť len výsledkom nášho spoločného úsilia,“ dodal.
Českého premiéra informoval o všetkých kontaktoch Ukrajiny a úsilí o ukončenie „zabíjania a dosiahnutie skutočného mieru“ a poďakoval mu za všetku podporu, ktorú Česko dosiaľ poskytlo Ukrajine. Česká muničná iniciatíva podľa neho pomohla zachrániť mnoho život a posilniť ukrajinské pozície.
Muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku spustila ČR vlani. Program, na ktorý prispievajú viaceré krajiny, Ukrajine vlani poskytol 1,5 milióna nábojov a dodávky pokračujú aj v tomto roku.