Zelenskyj poďakoval Muskovi za podporu Ukrajiny cez službu Starlink

Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval americkému miliardárovi Elonovi Muskovi za to, že svojou satelitnou internetovou službou Starlink podporil Ukrajinu, informovala agentúra DPA.



"Budúci týždeň dostaneme ďalšiu várku systémov Starlink pre zničené mestá," uviedol Zelenskyj na Twitteri a Muskovi poďakoval za "podporu Ukrajiny slovami aj skutkami". Ukrajinský líder to uviedol počas rozhovoru s Muskom. Obaja "prediskutovali aj možné vesmírne projekty. Ale o tomto budem hovoriť až po vojne," uviedol Zelenskyj.



Starlink, ktorý vybudovala Muskova firma SpaceX, pomôže Ukrajincom získať prístup na internet v prípade zlyhania alebo zničenia telekomunikačných sietí. Satelitná internetová služba prenáša internetové údaje do vesmíru prostredníctvom rádiových signálov. Pozemné stanice na Zemi vysielajú signály satelitom na obežnej dráhe, a tie ich následne prenášajú späť užívateľom na Zemi.



Starlink prevádzkuje viac ako 2000 satelitov a pozemné stanice, ktoré poskytujú internet, sú rozmiestnené po celom svete.