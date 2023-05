Zelenskyj poďakoval Nemecku za podporu Ukrajiny

Berlín 14. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval v nedeľu v Berlíne Nemecku za podporu v obrannom boji v útočnej vojne, ktorú proti jeho krajine vedie Rusko, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"V najťažšom období v modernej histórii Ukrajiny sa Nemecko preukázalo ako skutočný priateľ a spoľahlivý spojenec, ktorý v boji za obranu slobody a demokratických hodnôt rozhodne stojí na strane ukrajinského ľudu," napísal Zelenskyj po anglicky do návštevnej knihy po tom, čo ho vo svojej rezidencii v paláci Bellevue prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



"Spoločne zvíťazíme a vrátime do Európy mier," dodal ukrajinský prezident, ktorý zároveň poďakoval aj nemeckému ľudu za jeho "fantastickú solidaritu".



"Ďakujeme, Nemecko," dodal v nemčine Zelenskyj, ktorý do Berlína pricestoval z Talianska v nedeľu v skorých ranných hodinách.



Vzťahy medzi Steinmeierom a Zelenským spočiatku neboli jednoduché - k návšteve nemeckého prezidenta na Ukrajine došlo napokon až v októbri 2022 na tretí pokus, pripomína DPA. Krátko predtým bol zrušený termín návštevy z bezpečnostných dôvodov, a ešte v apríli 2022 Kyjev nemeckému prezidentovi naznačil, že v krajine nie je vítaný. Niekdajšiemu ministrovi zahraničných vecí za nemeckých sociálnych demokratov totiž na Ukrajine vyčítali príliš priateľskú politiku voči Rusku.



Zelenského následne v Berlíne prijal s vojenskými poctami aj kancelár Olaf Scholz, píše DPA.