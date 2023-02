Zelenskyj poďakoval nórskemu premiérovi za nový balík pomoci

Kyjev 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval v pondelok nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störeovi za nový obranný balík pomoci pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Telefonoval som s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom. Poďakoval som mu za nový obranný balík, ktorý nás posilní na zemi, oblohe a mori. Som vďačný za objemný päťročný balík, ktorý Nórsko pripravuje. Hovorili sme o ďalšej spolupráci. Spoločne k víťazstvu," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



Störe navrhol minulý týždeň, aby jeho krajina poskytla v priebehu piatich rokov Ukrajine pomoc v hodnote 75 miliárd nórskych korún (takmer 7 miliárd eur). V roku 2023 by polovica tejto pomoci mala financovať vojenské potreby Ukrajiny a zvyšok humanitárnu pomoc. Toto prerozdelenie sa však v nasledujúcich rokoch môže meniť.



Nórsko zaznamenalo v dôsledku vojny na Ukrajine prudký nárast príjmov z plynu. Po Rusku je druhým najväčším producentom ropy v Európe a v roku 2022 sa stalo najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie, keď sa dodávky zemného plynu z Ruska znížili takmer na nulu.



Nórsky fond národného bohatstva získal minulý rok z vývozu energie 108 miliárd dolárov, čo je takmer trojnásobok predchádzajúceho rekordu z roku 2008.