Zelenskyj poďakoval USA za podporu; Bidenovi odovzdal vojenskú medailu

Washington 21. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu poďakoval Spojeným štátom za podporu. Povedal to počas stretnutia so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom v Bielom dome. TASR informuje na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Zelenskyj je vo Washingtone na svojej prvej zahraničnej ceste od začiatku ruskej invázie na Ukrajine a to, že môže byť v Bielom dome, označil za veľkú česť.



"Vďaka od našich obyčajných ľudí vašim obyčajným ľuďom, Američanom. Veľmi si vás vážim. Myslím, že je naozaj ťažké pochopiť, čo máme na mysli, keď hovoríme, že si to vážime," povedal Zelenskyj. Následne odovzdal Bidenovi vojenskú medailu od vojaka z ukrajinského mesta Bachmut, kde v súčasnosti prebiehajú tvrdé boje.



Americký prezident svojmu ukrajinskému kolegovi povedal, že Ukrajinci "inšpirujú svet" svojou odvahou a odolnosťou. "Prezident Zelenskyj, Spojené štáty stoja pri ukrajinskom ľude, stojíme pri Vás, ste skvelým lídrom," uviedol Biden.



Dodal, že USA budú "pokračovať v posilňovaní obranyschopnosti Ukrajiny, najmä protivzdušnej obrany", napísala agentúra AFP.