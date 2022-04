Zelenskyj: Podľa odhadov doteraz zahynulo do 3000 ukrajinských vojakov

Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že podľa odhadov Ukrajiny vo vojne s Ruskom doteraz zahynulo približne 2500 až 3000 ukrajinských vojakov. Informovala o tom agentúra DPA.



V úryvkoch rozhovoru, ktoré boli zverejnené v piatok, Zelenskyj dodal, že približne ďalších 10.000 ukrajinských vojakov bolo zranených a je "ťažké povedať, koľko z nich prežije".



Počet obetí ruskej armády Ukrajina podľa Zelenského odhaduje na 19,000 až 20,000.



Na otázku o tohtotýždňových videách dokumentujúcich smrť a devastáciu na Ukrajine vrátane ženy, ktorá našla telo svojho mŕtveho syna v studni, Zelenskyj odpovedal, že je to pre neho "veľká bolesť".



"Nemôžem sa na to pozerať ako otec už len preto, že všetko, čo po tomto chcete, je pomsta a zabíjanie. Musím sa na to pozerať ako prezident štátu, kde mnoho ľudí zomiera a stráca svojich blízkych," poznamenal.



"Všetci chceme bojovať. Ale všetci musíme urobiť všetko pre to, aby táto vojna nebola nekonečná. Čím dlhšia bude, tým viac by sme stratili. Všetky tieto straty budú ako tá jedna," dodal Zelenskyj.