Zelenskyj podpísal dekrét o odstúpení Ukrajiny od Ottawského dohovoru

Kyjev 29. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu podpísal dekrét, podľa ktorého by jeho krajina mala odstúpiť od takzvaného Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných mín. Rozhodnutie musí ešte potvrdiť parlament, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



„Týmto nariaďujem uviesť do platnosti rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny z 29. júna 2025 o odstúpení Ukrajiny (od dohovoru),“ vyhlásil Zelenskyj. Okrem potvrdenia parlamentom musí Kyjev o takomto kroku taktiež informovať Organizáciu Spojených národov (OSN). Ukrajina dohovor ratifikovala v roku 2005.



„Podporujem návrh ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny na odstúpenie Ukrajiny od Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferov protipechotných mín a o ich zničení z 18. septembra 1997,“ stálo vo výnose zverejnenom na oficiálnej internetovej stránke ukrajinského prezidenta.



„Je to krok, ktorý si realita už dlho vyžaduje. Rusko nie je zmluvnou stranou dohovoru a míny proti našej armáde a civilistom používa vo veľkom,“ napísal na sociálnej sieti Facebook ukrajinský poslanec a tajomník parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Roman Kostenko.



„Nemôžeme zostať nečinní v prostredí, kde nepriateľ nemá žiadne obmedzenia,“ napísal a dodal, že toto rozhodnutie prispeje k obnove práva Ukrajiny efektívne brániť svoje územie. Kostenko neuviedol, kedy sa začne tejto otázke parlamente venovať.



V uplynulých mesiacoch už oznámili plány na odstúpenie od dohovoru Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko či Poľsko. Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferov protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997 - takzvaný Ottawský dohovor - ratifikovalo alebo k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín, nie však Spojené štáty alebo Rusko. Takéto míny sú určené na zakopanie či ukrytie na zemi, pričom často mrzačia obete, ktoré nezomrú okamžite. Ich použitie preto odsudzujú ľudskoprávne skupiny. Rusko tieto míny už použilo v aktuálne prebiehajúcej vojne na Ukrajine.