Zelenskyj podpísal dekrét, vylúčil ním rokovania s Vladimirom Putinom

Kyjev 4. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok podpísal dekrét, ktorým oficiálne vyhlásil vyhliadky na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za "nemožné". TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dekrét formalizoval Zelenského piatkové vyjadrenia, keď Putin vyhlásil za súčasť Ruska štyri okupované ukrajinské regióny – Doneckú a Luhanskú oblasť a časti Chersonskej a Záporožskej oblasti.



"On (Putin) nevie, čo je dôstojnosť a čestnosť. Preto sme pripravení na dialóg s Ruskom, ale s iným ruským prezidentom," vyhlásil v piatok Zelenskyj.



Putin v piatok oslávi 70. narodeniny a ruskej politickej scéne dominuje už viac ako dve desaťročia, píše Reuters. Na základe ústavných reforiem by mohol zostať pri moci až do roku 2036.