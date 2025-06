Zelenskyj podpísal dohodu o zriadení tribunálu na stíhanie Ruska

Štrasburg 26. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu podpísal dohodu s Radou Európy (RE) o zriadení osobitného tribunálu na stíhanie najvyšších ruských predstaviteľov zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a televízie France 24.



„Musíme jasne ukázať, že agresia vedie k trestu a musíme to urobiť spoločne - celá Európa,“ vyhlásil Zelenskyj po podpise dohody s generálnym tajomníkom RE Alainom Bersetom v Štrasburgu.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu už v marci 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s údajnou nezákonnou deportáciou ukrajinských detí po začiatku invázie. ICC však nemá právomoc stíhať Rusko za „zločin agresie“.



Podľa Rady Európy nový osobitný tribunál „vyplní medzeru“, ktorá vznikla v dôsledku „jurisdikčných obmedzení“ Medzinárodného trestného súdu.



Berset uviedol, že ďalším krokom k zriadeniu tribunálu, ktorý by podľa RE mohol začať vykonávať činnosť už budúci rok, má byť rozšírená dohoda. Tá by mala umožniť čo najväčšiemu počtu krajín pripojiť sa, podporiť jeho činnosť a podieľať sa na jeho riadení.



Zatiaľ nepadlo konkrétne rozhodnutie, kde bude tribunál sídliť, ale Zelenskyj sa vyjadril, že Haag by bol „ideálny“, píše AFP.



„Ešte je pred nami dlhá cesta. Spravodlivosť si vyžaduje čas, ale musí nastať (...) Bude si to vyžadovať silnú politickú a právnu odvahu, aby každý ruský vojnový zločinec vrátane Putina čelil spravodlivosti,“ povedal Zelenskyj.



Je to prvýkrát, čo bol takýto tribunál zriadený pod záštitou Rady Európy. Európski ministri zahraničných vecí podporili jeho vznik na stretnutí v meste Ľvov na západe Ukrajiny 9. mája.



Rada Európy, pod ktorou tribunál vzniká, je samostatná medzinárodná organizácia so sídlom v Štrasburgu. Združuje 46 štátov vrátane kľúčových európskych krajín mimo EÚ, ako sú Spojené kráľovstvo, Turecko či Ukrajina. Rusko bolo z organizácie vylúčené po invázii na Ukrajinu v roku 2022.



Ukrajinský prezident zároveň po osobnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpm na summite NATO v Haagu zdôraznil, že kľúčom k porazeniu ruskej invázie sú úzke väzby medzi Európou a Spojenými štátmi. „Potrebujeme s ním (Trumpom) silné spojenie... Potrebujeme jednotu medzi Európou a Spojenými štátmi a zvíťazíme,“ povedal Zelenskyj, no zároveň dodal: „V prvom rade potrebujeme jednotu v Európe,“ dodal.