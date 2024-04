Zelenskyj podpísal s Lotyšskom 10-ročnú bezpečnostnú dohodu

Vilnius 11. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok podpísal so svojím lotyšským náprotivkom Edgarsom Rinkevičsom desaťročnú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu, uviedol to na sociálnej sieti X. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Ďalej dodal, že podľa dohody bude Riga vojensky podporovať Kyjev vo výške 0,25 percenta svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Lotyšsko sa tiež zaviazalo desať rokov pomáhať Ukrajine v oblasti kybernetickej ochrany, odmínovania a bezpilotných technológií.



Pomoc Ukrajine potvrdil aj litovský prezident Gitanas Nauséda. Ten uviedol, že Litva "je skutočne odhodlaná urobiť všetko pre to, aby poskytla Ukrajine potrebné vybavenie". Vilnius tiež oznámil, že vo štvrtok na Ukrajinu dorazil nový balík protidronových systémov, generátorov elektrickej energie a ďalšieho vybavenia.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Litvy, aby tam rokoval s lídrami strednej a východnej Európy o podpore Kyjeva v boji proti ruskej invázii. Počas návštevy opätovne požiadal o nové systémy protivzdušnej obrany, keďže jeho vojnou zmietaná krajina čelí zintenzívnenému ruskému bombardovaniu veľkých miest.



Zelenskyj cestuje od vypuknutia ruskej invázie z februára 2022 do zahraničia pomerne málo, v Litve je však už teraz tretíkrát. Vlani v júli sa vo Vilniuse zúčastnil na summite NATO. V januári zase túto krajinu navštívil v rámci svojej cesty po pobaltských krajinách, ktoré žiadal o vojenskú pomoc.