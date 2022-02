Zelenskyj podpísal výnos o zvýšení obranyschopnosti ukrajinskej armády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 1. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok podpísal dekrét o zvýšení počtu príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl o 100.000 v priebehu troch rokov a zvýšení platov vojakov. Informovala o tom agentúra Reuters.V príhovore v parlamente Zelenskyj súčasne upozornil, že podpísanie výnosu neznamená, že bezprostredne hrozí vojna s Ruskom. "" povedal Zelenskyj.Zelenskyj vyzval zákonodarcov, aby zachovali pokoj a jednotu, nezasievali paniku a nezneužívali patovú situáciu s Ruskom na zisk politických bodov." zdôraznil." dodal.Agentúra Reuters pripomenula, že hoci Rusko sústredilo v blízkosti ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov, Zelenskyj sa so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami z NATO nezhoduje v názore, že môže na Ukrajinu zaútočiť kedykoľvek.S prejavom v parlamente Zelenskyj vystúpil v deň, keď v Kyjeve prijme predsedov vlád Británie, Holandska a Poľska - členských štátov NATO. Ich návšteva sa uskutoční v rámci úsilia o zmiernenie napätia s Ruskom a posilnenie medzinárodnej podpory Kyjevu.V ukrajinských ozbrojených silách pôsobí v súčasnosti takmer 250.000 ľudí, no Rusko má nad nimi prevahu, nielen početnú, ale aj pokiaľ ide o výzbroj.Reuters konštatuje, že členské štáty NATO sa v posledných týždňoch zomkli okolo Ukrajiny, pričom Spojené štáty, Británia a Poľsko patria medzi krajiny, ktoré ponúkajú vojenskú pomoc a žiadajú prísne sankcie voči Moskve, ak Rusko na Ukrajinu zaútočí.Moskva popiera akékoľvek plány na inváziu na Ukrajinu. Od Západu však požaduje rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nebude môcť vstúpiť do NATO.