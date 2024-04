Zelenskyj podpísal zákon o znížení mobilizačného veku na 25 rokov

Kyjev 2. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok podpísal zákon, na základe ktorého sa znižuje vek pre odvod do armády z 27 na 25 rokov. Príslušné znenie zákona v utorok zverejnil na svojej webstránke ukrajinský parlament, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Najvyššia rada túto legislatívu schválila už koncom vlaňajšieho mája podľa návrhov ministerstva obrany. K jej podpisu ukrajinským prezidentom dochádza v situácii, keď Ukrajina čelí nedostatku vojakov na bojisku vo vojne s Ruskom.



Podľa médií Zelenskyj dlho váhal s podpísaním predmetného zákona, pretože tvrdil, že najskôr potrebuje vidieť podrobný plán armády o tom, ako budú nasadení noví odvedenci. Tí by mali nahradiť vojakov, ktorí boli na bojisku od februára 2022, keď ruské sily spustili inváziu.



Ukrajinský rezort obrany už vlani argumentoval, že odvodový vek, stanovený na 27 rokov, nie je potrebný za vojnového stavu. Takýto systém podľa neho vytvára zbytočné výdavky a znemožňuje mobilizáciu ľudí vo veku 25 – 27 rokov.



Zelenskyj v decembri minulého roka tiež tvrdil, že ukrajinské ozbrojené sily chcú zmobilizovať ďalšieho pol milióna brancov. Mnohí Ukrajinci podľa AFP považujú systém odvodov do armády za nespravodlivý, neefektívny a často skorumpovaný.