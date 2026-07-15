< sekcia Zahraničie
Zelenskyj podporil šéfa Naftohazu Koreckého ako kandidáta na premiéra
Pozornosť sa sústreďuje aj na ďalšie možné personálne zmeny, najmä na budúcnosť ministra obrany Mychajla Fedorova.
Autor TASR
Kyjev 15. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil šéfa energetickej spoločnosti Naftohaz Serhija Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julije Svyrydenkovej. Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde aj úpravu politickej stratégie krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Priority sú jasné - príprava na zimu. Preto je po všetkých konzultáciách Serhij Koreckyj bezpochyby najvhodnejším kandidátom na post predsedu vlády Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Svyrydenkovej v utorok. Odstúpenie predsedu vlády automaticky znamená rezignáciu celého kabinetu, čo otvára priestor na rozsiahlejšie zmeny vo vedení krajiny. Zelenskyj podľa Reuters zatiaľ podrobne nevysvetlil dôvody výmeny, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať vo štvrtok.
Pozornosť sa sústreďuje aj na ďalšie možné personálne zmeny, najmä na budúcnosť ministra obrany Mychajla Fedorova. Ten sa funkcie ujal pred šiestimi mesiacmi a presadil sa najmä podporou technologických inovácií v oblasti obrany. Zelenskyj uviedol, že sa s Fedorovom a predstaviteľmi armády stretne ešte v stredu pred rokovaním s poslancami vládnej strany.
Vládne zmeny prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
„Priority sú jasné - príprava na zimu. Preto je po všetkých konzultáciách Serhij Koreckyj bezpochyby najvhodnejším kandidátom na post predsedu vlády Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Svyrydenkovej v utorok. Odstúpenie predsedu vlády automaticky znamená rezignáciu celého kabinetu, čo otvára priestor na rozsiahlejšie zmeny vo vedení krajiny. Zelenskyj podľa Reuters zatiaľ podrobne nevysvetlil dôvody výmeny, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať vo štvrtok.
Pozornosť sa sústreďuje aj na ďalšie možné personálne zmeny, najmä na budúcnosť ministra obrany Mychajla Fedorova. Ten sa funkcie ujal pred šiestimi mesiacmi a presadil sa najmä podporou technologických inovácií v oblasti obrany. Zelenskyj uviedol, že sa s Fedorovom a predstaviteľmi armády stretne ešte v stredu pred rokovaním s poslancami vládnej strany.
Vládne zmeny prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.