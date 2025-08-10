< sekcia Zahraničie
Zelenskyj podporil vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny
Vyhlásenie vydali deň po tom, čo Trump oznámil, že 15. augusta sa na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a budú rokovať o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
Kyjev 10. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Kyjev „si cení a naplno podporuje“ spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru pred piatkovým bilaterálnym summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Koniec vojny musí byť spravodlivý a som vďačný všetkým, ktorí dnes stoja na strane Ukrajiny a nášho národa v záujme mieru na Ukrajine, ktorá bráni bezpečnostné záujmy našich európskych národov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X a poďakoval sa európskym lídrom.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, poľský premiér Donald Tusk, predseda britskej vlády Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom vyhlásení privítali snahy Trumpa o ukončenie vojny, no vyzvali na väčší tlak na Rusko a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.
Vyhlásenie vydali deň po tom, čo Trump oznámil, že 15. augusta sa na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a budú rokovať o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Trump už predtým naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v záujme mieru urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však jednoznačne odmietol.
