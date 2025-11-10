< sekcia Zahraničie
Zelenskyj podporil vyšetrovanie korupcie v sektore energetiky
Poslanec ukrajinského parlamentu Železňak uviedol, že razie sa konali nielen v sídle spoločnosti Enerhoatom, ale aj v rezidencii bývalého ministra energetiky Haluščenka.
Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podporil vyšetrovanie, ktoré pre podozrenie z korupcie v sektore energetiky vedie Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP), píše TASR.
Vo svojom príspevku na sieti X Zelenskyj zdôraznil, že každý, kto sa podieľa na korupcii, bude braný na zodpovednosť. Prisľúbil, že spoločnosť Enerhoatom, ktorej sa táto kauza najviac týka, bude očistená od korupcie.
„Energetika, každé odvetvie, každý, kto tieto (korupčné) plány zosnoval, musí dostať jasnú procedurálnu odpoveď, musia byť vynesené rozsudky,“ napísal Zelenskyj a vyzval vládnych úradníkov, aby spolupracovali s NABU a orgánmi činnými v trestnom konaní. Zdôraznil aj nutnosť vyvodiť zodpovednosť za korupciu a stanoviť tresty.
Ukrajinské protikorupčné agentúry v pondelok oznámili, že v rámci operácie Midas odhalili rozsiahlu korupciu v energetickom sektore, ktorý je pritom vážne ochromený pokračujúcimi útokmi ruskej armády.
Podľa NABU po 15 mesiacoch práce a analýze 1000 hodín zvukových nahrávok „boli zdokumentované aktivity vysokopostavenej zločineckej organizácie“, ktorá „vytvorila rozsiahly korupčný projekt kontroly kľúčových štátnych podnikov“ vrátane ukrajinskej štátnej spoločnosti Enerhoatom prevádzkujúcej ukrajinské jadrové elektrárne.
NABU zistil, že daná skupina inkasovala od dodávateľov spoločnosti Enerhoatom „odvody“ vo výške desať až 15 percent z hodnoty každej zmluvy.
„V skutočnosti riadenie strategického podniku s ročným príjmom viac ako 200 miliárd hrivien (4,7 miliardy dolárov) nevykonávali úradníci, ale externí ľudia, ktorí nemali žiadnu formálnu funkciu a prevzali úlohu akýchsi dozorcov,“ uviedol NABU vo vyhlásení.
Operácia Midas, ktorá viedla k 70 raziám, okrem systému vydierania zameraného na subdodávateľov jadrovej energetickej spoločnosti Enerhoatom odhalila aj pranie špinavých peňazí v hodnote približne 100 miliónov dolárov, dodal vo vyhlásení NABU.
Enerhoatom potvrdil, že jeho kancelárie boli prehľadané, a uviedol, že spolupracuje s vyšetrovateľmi. K samotným obvineniam sa spoločnosť zatiaľ vyjadrila.
NABU predtým na svojom webe zverejnil fotografie s vrecami s eurovými a dolárovými bankovkami. Ďalšie podrobnosti o raziách či operácii Midas však neposkytol.
Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak uviedol, že razie sa konali nielen v sídle spoločnosti Enerhoatom, ale aj v rezidencii bývalého ministra energetiky Hermana Haluščenka, ktorý je v súčasnosti ministrom spravodlivosti. Ukrajinské médiá informovali, že detektívi NABU zasahovali i v dome podnikateľa, spolumajiteľa štúdia Kvartal 95 a Zelenského priateľa Timura Mindiča. Zatiaľ nie je známe, či tieto prípady spolu súvisia, doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Zelenskyj vo svojom príspevku, keď volal po vyvodení zodpovednosti pre korupčníkov, nespomínal žiadne mená.
NABU aj SAP sa stali terčom zákona, ktorý predložila vláda a ktorý bol parlamentom prijatý v júli 2025. Cieľom zákona bolo zaradiť NABU a SAP pod priamu právomoc generálneho prokurátora, ktorého vymenoval prezident. Po protestoch občianskej spoločnosti a Európskej únie bola autonómia oboch inštitúcií obnovená.
