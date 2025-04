Zelenskyj: Podrobnosti o kontingente by mohli byť hotové do mesiaca

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že európski vojenskí plánovači by mohli byť do mesiaca hotoví, čo sa týka podrobností o budúcom zahraničnom vojenskom kontingente na Ukrajine v rámci dohody o prímerí s Ruskom, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Zelenskyj po piatkovom stretnutí so zástupcami generálnych štábov z Británie a Francúzska povedal, že k tomuto úsiliu, ktoré predpokladá hliadkovanie zahraničných mierových síl na ukrajinskej súši, mori aj vo vzdušnom priestore, prispejú aj mnohé ďalšie krajiny.



„Myslím si, že tímy (plánovačov) potrebujú zhruba mesiac, nie viac,“ povedal v súvislosti s dokončením konkrétnych plánov. Ukrajinský prezident dodal, že dovtedy sa budú vojenské pracovné skupiny stretávať každý týždeň, aby podrobnosti doladili. Nepriblížil však, ktoré ďalšie krajiny sa chystajú na Ukrajinu vyslať mierové sily.



Reuters uvádza, že vedúci predstavitelia ukrajinskej armády sa v piatok stretli s európskych vojenskými predstaviteľmi. Zelenskyj povedal, že partneri Kyjeva majú pochopenie pre jeho potreby. „Dnes sme diskutovali nielen o otázke počtu (vojakov), ale aj o ich mandáte,“ dodal.