< sekcia Zahraničie
Zelenskyj ponúkol Bahrajnu dohodu o spolupráci v oblasti dronov
Ide o jeho ďalšiu zastávku v rámci turné po krajinách Perzského zálivu, ktoré sa stali terčom iránskych útokov a zvažujú ukrajinskú pomoc v obrane proti bezpilotným lietadlám.
Autor TASR
Manáma 5. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na návšteve Bahrajnu miestnej vláde ponúkol dohodu o spolupráci v oblasti dronov. Ide o jeho ďalšiu zastávku v rámci turné po krajinách Perzského zálivu, ktoré sa stali terčom iránskych útokov a zvažujú ukrajinskú pomoc v obrane proti bezpilotným lietadlám. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu tiež vyslal viac než 200 ukrajinských odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov. Ukrajina už podpísala obranné dohody s Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi. Zmluvy zahŕňajú spoluprácu v oblasti boja proti dronom aj raketám.
„Ukrajina je pripravená podeliť sa o tieto bezpečnostné skúsenosti s Bahrajnom a pomôcť posilniť ochranu ľudských životov,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na internete po stretnutí s kráľom Hamadom ibn Ísá al-Chalífom. „Navrhol som podpísanie dohody o dronoch a prehĺbenie spolupráce s Bahrajnom a dohodli sme sa, že naše tímy vypracujú podrobnosti,“ vyhlásil.
Ukrajina je podľa prezidenta Zelenského terčom podobných teroristických ruských útokov takmer každý deň. S kráľom tiež diskutovali o otvorení ambasád v oboch krajinách.
Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu tiež vyslal viac než 200 ukrajinských odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov. Ukrajina už podpísala obranné dohody s Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi. Zmluvy zahŕňajú spoluprácu v oblasti boja proti dronom aj raketám.
„Ukrajina je pripravená podeliť sa o tieto bezpečnostné skúsenosti s Bahrajnom a pomôcť posilniť ochranu ľudských životov,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na internete po stretnutí s kráľom Hamadom ibn Ísá al-Chalífom. „Navrhol som podpísanie dohody o dronoch a prehĺbenie spolupráce s Bahrajnom a dohodli sme sa, že naše tímy vypracujú podrobnosti,“ vyhlásil.
Ukrajina je podľa prezidenta Zelenského terčom podobných teroristických ruských útokov takmer každý deň. S kráľom tiež diskutovali o otvorení ambasád v oboch krajinách.