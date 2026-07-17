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Zelenskyj ponúkol Klymenkovi funkciu tajomníka rady bezpečnosti
Ukrajinské médiá v uplynulých dňoch informovali, že po odvolaní Mychajla Fedorova zvažoval Zelenskyj nominovať Klymenka za ministra obrany.
Autor TASR
Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponúkol niekdajšiemu policajnému prezidentovi a ministrovi vnútra Ihorovi Klymenkovi funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Dekrét o jeho vymenovaní sa podľa jeho slov pripravuje, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a Ukrinform.
Zelenskyj sa v piatok stretol s Klymenkom a poďakoval sa mu za jeho prácu na ministerstve vnútra. „Bolo tam veľa náročných výziev a reakcia na ne bola vždy účinná. Ihor Klymenko bude naďalej pracovať pre Ukrajinu v oblasti ochrany nášho štátu a ľudu. Ponúkol som mu miesto tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Hlavnou prioritou je podľa Zelenského maximálne efektívna koordinácia medzi všetkými zložkami bezpečnostného a obranného sektora a každodenná kontrola nad implementáciou rozhodnutí. Z vyhlásenia prezidenta nebolo jasné, či súčasný tajomník a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov zaujme iný post.
Ukrajinské médiá v uplynulých dňoch informovali, že po odvolaní Mychajla Fedorova zvažoval Zelenskyj nominovať Klymenka za ministra obrany. Výkonom tejto funkcie napokon vo štvrtok dočasne poveril Jevhenija Chmaru.
Zelenskyj sa v piatok stretol s Klymenkom a poďakoval sa mu za jeho prácu na ministerstve vnútra. „Bolo tam veľa náročných výziev a reakcia na ne bola vždy účinná. Ihor Klymenko bude naďalej pracovať pre Ukrajinu v oblasti ochrany nášho štátu a ľudu. Ponúkol som mu miesto tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Hlavnou prioritou je podľa Zelenského maximálne efektívna koordinácia medzi všetkými zložkami bezpečnostného a obranného sektora a každodenná kontrola nad implementáciou rozhodnutí. Z vyhlásenia prezidenta nebolo jasné, či súčasný tajomník a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov zaujme iný post.
Ukrajinské médiá v uplynulých dňoch informovali, že po odvolaní Mychajla Fedorova zvažoval Zelenskyj nominovať Klymenka za ministra obrany. Výkonom tejto funkcie napokon vo štvrtok dočasne poveril Jevhenija Chmaru.