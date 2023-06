Zelenskyj poprel, že za výbuchmi plynovodov Nord Stream bola Ukrajina

Berlín/Kyjev 8. júna (TASR) - Kyjev nevedel nič o pláne súvisiacom s výbuchmi plynovodov Nord Stream. Uviedol to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo sa začali kopiť správy o tom, že za výbuchmi je Ukrajina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj v rozhovore pre nemecký denník Bild uviedol, že ako prezident má právomoc vydávať príkazy, no takýto príkaz nevydal. "Nikdy by som to neurobil. Verím, že naša armáda a naše spravodajské služby nič také neurobili," uviedol Zelenskyj s tým, že by chcel o niečom takom vidieť dôkaz.



"Na 100 percent o tom nič nevieme," dodal ukrajinský prezident.



Americký denník The Washington Post v utorok informoval, že nemenovaná európska spravodajská služba oznámila americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), že vie o pláne ukrajinského špeciálneho operačného tímu nechať vybuchnúť plynovody Nord Stream. Washington Post sa pri týchto tvrdeniach odvolal na uniknuté americké tajné dokumenty, z ktorých zverejnenia je obvinený zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira.



Z tajných dokumentov vyplýva, že európska spravodajská služba informovala o pláne CIA v júni, teda tri mesiace pred výbuchom. Podľa dokumentov mali výbuch naplánovať ukrajinskí vojenskí potápači podriadení priamo vrchnému veliteľovi ukrajinskej armády.



Plynovody Nord Stream 1 a 2 boli vybudované na prepravu plynu z Ruska priamo do Nemecka. Podvodné výbuchy ich poškodili 26. septembra. V ich dôsledku ostali plynovody nepoužiteľné, čím Rusko prišlo o možný zdroj na zárobok miliárd dolárov z predaja plynu.



Zjavná sabotáž vyvolala regionálnu núdzovú situáciu, keďže prišlo k odrezaniu pre Európu dôležitého energetického zdroja, uvádza AFP. Z poškodenia plynovodov boli obviňované viaceré krajiny vrátane Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny, no všetky odmietli zodpovednosť.