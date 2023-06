Zelenskyj: Postup Ukrajiny v protiofenzíve je pomalší,než sa očakávalo

Londýn 21. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že postup ukrajinských síl na bojisku je pomalší, než sa očakávalo. Upozornil však, že protiofenzíva nie je hollywoodsky film. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC.



"Niektorí ľudia si myslia, že to je hollywoodsky film a očakávajú výsledky okamžite," povedal Zelenskyj pre BBC. Dodal, že v hre sú životy ľudí.



Ukrajina tvrdí, že počas protiofenzívy zatiaľ opätovne získala osem dedín v Záporožskej oblasti na juhu či Doneckej oblasti na východe krajiny. Zelenskyj uviedol, že postup nemá jednoduchý priebeh, pretože 200.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia bolo zamínovaných ruskými silami.



"Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa v našej protiofenzíve posunieme, nebudeme súhlasiť so zmrazeným konfliktom," povedal Zelenskyj a dodal, že to by pre Ukrajinu bol neperspektívny vývoj.



V Londýne sa v stredu začala medzinárodná konferencia o obnove Ukrajiny. Prezident uviedol, že jeho krajina potrebuje podporu na obnovu aj na transformáciu.



Bezprostredne je podľa jeho slov potrebné nájsť miesta na život pre ľudí, znovu postaviť zničenú Kachovskú vodnú nádrž a decentralizovať energetickú sieť. "V širšom rozsahu však hovoríme o transformácii Ukrajiny," povedal a pripomenul digitalizáciu a reformy v oblasti súdnictva a boja proti korupcii.



Ukrajine podľa neho musia byť poskytnuté bezpečnostné záruky od NATO, pričom členstvo v Aliancii je hlavným cieľom jeho krajiny. Upozornil aj na požiadavku o dodanie stíhačiek F-16 americkej výroby a vyjadril presvedčenie, že výcvik pilotov by sa mohol začať v auguste. Prvé lietadlá by na Ukrajinu mohli doraziť v priebehu šiestich či siedmich mesiacov.