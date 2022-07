Zelenskyj posúdi petíciu za legalizáciu homosexuálnych manželstiev

Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má desať dní na to, aby sa vyjadril k petícii za legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Organizátorom petície sa totiž podarilo vyzbierať 28.000 podpisov, čo je dostatočný počet na to, aby sa ukrajinský líder týmto návrhom musel zaoberať. TASR správu prevzala v stredu zo spravodajskej stanice BBC.



Homosexualita síce nie je na Ukrajine nezákonná, avšak manželstvá a registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia Kyjev neuznáva.



Táto skutočnosť spôsobila členom miestnej LGBT komunity problémy týkajúce sa služby v armáde po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Ak napríklad zomrie osoba, ktorá je v takomto zväzku, druhý z partnerov nemá právo telesné pozostatky prevziať ani pochovať. "V tejto dobe (vojny) môže byť každý deň posledný," píše sa v petícii.



"Pre LGBTQ osoby je dôležité, aby mali právo (posledný raz) vidieť svojho partnera a prevziať jeho telo z márnice a uchádzať sa o odškodnenie, ak je to potrebné," povedala pre BBC Oxana Solonská, manažérka mediálnej komunikácie kyjevského pochodu Gay Pride. "Všetky zosobášené páry majú takéto práva," dodala.



BBC spresňuje, že všetky petície, ktoré na Ukrajine získajú viac ako 25.000 podpisov, automaticky idú na posúdenie prezidentovi. Tento krok však ešte nezaručuje nijaké zmeny zákona a nie je ani jasné, či Zelenskyj k legalizácii manželstiev ľudí rovnakého pohlavia pristúpi.



Napriek tomu, že v snahe ochrániť LGBT komunitu boli na Ukrajine prijaté viaceré opatrenia - ako napríklad antidiskriminačný zákon z roku 2015 - tieto osoby tam stále čelia homofóbii, netolerantnosti a násiliu, konštatuje BBC.



V roku 2013 sa napriek protestom v Kyjeve konal prvý Gay Pride. Ten bol naplánovaný už rok predtým, avšak nakoniec ho museli zrušiť po tom, čo jeho účastníci dostávali vyhrážky od skinheadov. V roku 2018 zase aktivistov na zhromaždení transrodových osôb v ukrajinskom hlavnom meste napadli krajine pravicoví militanti.



Napriek obavám o bezpečnosť sa vlani v marci v Kyjeve uskutočnil pochod Pride, na ktorom sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo vyše 7000 ľudí.



Z prieskumu verejnej mienky Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu z mája vyplýva, že za posledných šesť rokov sa počet ľudí s negatívnym postojom voči LGBT komunite znížil z 60,4 percenta na 38,2 percenta.