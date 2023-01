Zelenskyj: Potrebujeme od spojencov zásadne rozhodnutia ohľadom tankov

Kyjev 25. januára (TASR) - Kyjev potrebuje, aby sa západné krajiny rozhodli, či mu dodajú moderné tanky a posilnia tak jeho obranu voči Rusku. Povedal to v utorok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nemecko by malo podľa utorňajších medializovaných správ poslať Ukrajine tanky Leopard 2 a zároveň vývoz - týchto tankov nemeckej výroby - povoliť aj ostatným krajinám. Spojené štáty zase údajne zvažujú, že Ukrajine dodajú tanky Abrams. Washington ani Berlín však dosiaľ tieto medializované správy oficiálne nepotvrdili.



Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom prejave uviedol, že diskusie o dodávkach tankov musia byť zakončené zásadnými rozhodnutiami. "Je dôležité vidieť to realisticky... Nejde o päť, desať či pätnásť tankov. Potreba (Ukrajiny) je väčšia," povedal ukrajinský prezident. Dodal, že spojenci majú tankov dostatok.



Zelenskyj taktiež zopakoval vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov o tom, že Rusko chystá novú vlnu agresie, a to vo veľkom meradle. Jej prvé náznaky sú podľa jeho slov už teraz viditeľné na Donbase, a to konkrétne pri mestách Bachmut a Vuhledar v Doneckej oblasti.