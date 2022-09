Zelenskyj potvrdil cieľ opätovného ovládnutia Krymu

Kyjev 5. septembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novom videopríhovore potvrdil cieľ opätovného ovládnutia čiernomorského polostrova Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Informovala o tom agentúra DPA.



"Verím, že sa na Krym vráti ukrajinská vlajka a slobodný život. Oslobodzujeme celú našu pôdu, všetkých našich ľudí," povedal Zelenskyj v príhovore zverejnenom v nedeľu večer. Na oslobodenie Krymu už podľa neho ukrajinská armáda, vojenské spravodajstvo a špeciálne jednotky robia všetky potrebné kroky.



"A všetci to vidia: okupanti už začali z Krymu utekať. To je pre nich všetkých správna voľba," citovala ukrajinského prezidenta DPA. Agentúra však poznamenala, že nie sú dôkazy, že sa Rusi skutočne z polostrova sťahujú.



Ruský prezident Vladimir Putin odôvodnil 24. februára vojnu proti Ukrajine okrem iného údajnými snahami ukrajinského vedenia získať späť Krym vojenskou silou. Rusko opakovane zdôrazňovalo, že to za žiadnych okolností nedovolí.



Nedávno došlo na Kryme k mohutným výbuchom s ničivými následkami a k incidentom s dronmi. Mimoriadne bezpečnostné opatrenia na polostrove následne ešte viac sprísnili, pripomína DPA.



"Ruský prítomnosť urobila z Krymu jedno z najnebezpečnejších a najneslobodnejších miest v Európe," vyhlásil Zelenskyj. Poukázal tiež na potláčanie práv krymskotatárskeho obyvateľstva.