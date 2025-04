Zelenskyj potvrdil prítomnosť čínskych vojakov na fronte

Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že na ochranu civilistov potrebuje Ukrajina desať ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot. Svojich spojencov vyzval na dosiahnutie pokroku ohľadom možného nasadenia vojenských síl v krajine a znovu informoval o stovkách čínskych vojakov, ktorí na ukrajinskom fronte bojujú po boku Ruska. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj sa prostredníctvom online hovoru prihovoril skupine spojencov Ukrajiny Ramstein. „Viete, že Ukrajina má nedostatok systémov protivzdušnej obrany. Viete, že systémy Patriot môžu účinne chrániť pred balistickými hrozbami. Žiadam vás, aby ste sa v prvom rade zamerali na protivzdušnú obranu Ukrajiny. Naozaj ich potrebujeme. Desať systémov Patriot - slobodný svet ich má,“ uviedol Zelenskyj.



Spojencom tiež povedal, že možné nasadenie vojenských síl na Ukrajine po zastavení bojov by mohlo pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok proti prípadným budúcim ruským útokom. „Musíme definovať jasné detaily týkajúce sa veľkosti, štruktúry, rozmiestnenia, logistiky, udržiavania, vybavenia a výzbroje tohto bezpečnostného kontingentu na Ukrajine,“ vyhlásil ukrajinský prezident.



Zelenskyj v piatok znovu hovoril o prítomnosti čínskych vojakov na ukrajinskom fronte. „Od tejto chvíle máme informácie, že najmenej niekoľko stoviek čínskych občanov bojuje ako súčasť ruských okupačných síl... To znamená, že Rusko sa jednoznačne snaží predĺžiť vojnu - aj s použitím čínskych životov," vyhlásil.



Kyjev tento týždeň uviedol, že jeho sily v Doneckej oblasti zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich za Moskvu. Zelenskyj následne obvinil Rusko, že do invázie zapojilo Peking. Kremeľ tvrdenia Ukrajiny poprel.



Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom trvá už viac ako tri roky a hoci sa krajiny dohodli na čiastočnom prímerí v Čiernom mori, útoky na oboch stranách pokračujú.