Zelenskyj potvrdil štvrtkovú schôdzku Umerova s Witkoffom v Ženeve
Stretnutie v Ženeve už v utorok v online prejave na konferencii Jaltská európska stratégia (YES) avizoval aj samotný Witkoff.
Autor TASR
Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu potvrdil, že ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov sa vo štvrtok stretne s osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá dodala, že podľa Umerovovho poradcu bude štvrtkové stretnutie v Ženeve.
Zelenskyj dodal, že táto schôdzka je súčasťou „príprav na trojstranné stretnutie s Ruskom, ktoré sa podľa nás (Ukrajiny) uskutoční začiatkom marca“.
Podľa neho na štvrtok naplánovaná schôdzka nadviaže na predchádzajúce rokovania Ukrajiny, Ruska a USA z 17. a 18. februára v Ženeve, ktoré nepriniesli pokrok v otázkach územnej integrity ani prímeria.
Witkoff zároveň potvrdil, že on i prezident Trump považujú za vhodné zorganizovať trilaterálne stretnutie prezidentov Ukrajiny, USA a Ruska – Zelenského, Trumpa a Vladimira Putina – na prerokovanie územných otázok a bezpečnostných záruk, pričom rokovania zatiaľ nedospeli do tejto fázy.
