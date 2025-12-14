Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj potvrdil svoju cestu do Berlína, rokovať by mal aj s Merzom

Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelenský. Foto: TASR/AP

Zatiaľ však nie je jasné, či Zelenskyj pricestuje do Berlína už v nedeľu a či sa stretne s vyslancom prezidenta USA Steveom Witkoffom.

Kyjev 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že sa v najbližších dňoch zúčastní na rokovaniach v Berlíne zameraných na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Uviedol to vo videopríhovore zverejnenom v sobotu večer na sociálnych sieťach, informovala agentúra DPA, píše TASR.

„V súčasnosti sa pripravujeme na stretnutia s americkou stranou a našimi európskymi priateľmi v najbližších dňoch. Berlín – bude tam veľa podujatí,“ povedal Zelenskyj, ktorý by mal rokovať aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.

Zatiaľ však nie je jasné, či Zelenskyj pricestuje do Berlína už v nedeľu a či sa stretne s vyslancom prezidenta USA Steveom Witkoffom.

Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí experti momentálne pracujú na detailoch bezpečnostných záruk, ktoré Kyjev požaduje ako podmienku mieru s Ruskom. Zdôraznil, že ide o spravodlivý mier pre Ukrajinu so zárukou, že Rusko nepodnikne na Ukrajine ďalšiu inváziu.

„Naša vyjednávacia pozícia je silná, pretože si udržiavame pozície na fronte, v obrannom priemysle aj vo vnútornej stabilite,“ dodal Zelenskyj.

V Berlíne sú zároveň plánované aj rokovania medzi ukrajinskými predstaviteľmi a zástupcami Spojených štátov a európskych krajín o obnove vojnou zničeného štátu.

„Najdôležitejšie budú moje stretnutia so zástupcami prezidenta (USA Donalda) Trumpa, ako aj rozhovory s európskymi partnermi a viacerými vedúcimi politikmi o základoch mieru – teda o politickej dohode na ukončenie vojny,“ uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský líder zároveň kritizoval pôvodný 28-bodový plán Donalda Trumpa s tým, že obsahoval mnoho ruských požiadaviek. Podľa jeho slov sa teraz v Berlíne kladie dôraz na aktívnu a konštruktívnu spoluprácu smerujúcu k dôstojnej dohode. Ruskí zástupcovia sa na rokovaniach nezúčastnia.

V nedeľu by sa malo na úrovni poradcov uskutočniť aj stretnutie o možnom prímerí na Ukrajine. Miesto a čas týchto konzultácií zostávajú zatiaľ dôverné podľa dohody zúčastnených strán.
