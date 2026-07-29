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Zelenskyj potvrdil útok na ďalší sklad Wildberries a rafinérie
Ukrajinské letectvo vo svojej rannej zvodke uviedlo, že ruské jednotky v noci zaútočili na Ukrajinu 80 bezpilotnými lietadlami, pričom protivzdušná obrana 65 z nich zostrelila alebo vyradila z boja.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 29. júla (TASR) - Ruské a ukrajinské ozbrojené sily v noci na stredu uskutočnili vzájomné útoky bezpilotnými lietadlami. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana zničila takmer 300 ukrajinských dronov, zatiaľ čo ukrajinské vzdušné sily informovali o zostrelení alebo vyradení 65 ruských bezpilotných lietadiel, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Podľa ruského ministerstva obrany ruská protivzdušná obrana zachytila a zničila 295 ukrajinských dronov, ktoré ohrozovali územie Belgorodskej, Brianskej, Voronežskej, Kalužskej, Kurskej, Oriolskej, Rostovskej a Riazanskej oblasti, ako aj Krasnodarský kraj, Čuvašsko, Tatársko a Ruskom anektovaným Krym. Ruské úrady uviedli, že k útokom došlo aj nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Terčom útoku bolo aj logistické centrum internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Wildberries v Riazani na juhu európskej časti Ruska. Oblastný gubernátor Pavel Malkov informoval o požiari v priemyselnej zóne, pričom nešpecifikoval, aké objekty oheň zachvátil. Dodal, že pri incidente utrpelo zranenia šesť ľudí.
Ukrajinské letectvo vo svojej rannej zvodke uviedlo, že ruské jednotky v noci zaútočili na Ukrajinu 80 bezpilotnými lietadlami, pričom protivzdušná obrana 65 z nich zostrelila alebo vyradila z boja. Zásahy cieľa zaznamenali na desiatich miestach, pričom trosky ďalších bezpilotných lietadiel dopadli na dve lokality.
Ukrajinský generálny štáb zároveň oznámil, že ukrajinské jednotky v noci na stredu zaútočili na ropnú rafinériu v Riazani a vojenský objekt na anektovanom Kryme. Generálny štáb označil riazanskú rafinériu za jeden z najväčších ropných podnikov v Rusku s kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne. Ukrajina tvrdí, že táto rafinéria dodáva ropné produkty aj ruskej armáde.
Ukrajinský prezident Voldodymyr Zelenskyj potvrdil tieto útoky s tým, že „bola zasiahnutá ropná rafinéria a logistické centrum v Riazani, ako aj rafinéria v meste Perm na krajnom východe európskej časti Ruska.
„Rusko musí cítiť, že každý deň tejto vojny bude mať len vyššiu cenu,“ napísal Zelenskyj v príspevku zverejnenom na sieti X. „Musíme oslabiť agresora a naďalej vyvíjať tlak, aby sa táto vojna čo najskôr skončila,“ dodal podľa agentúry DPA.
Ukrajinský generálny štáb ďalej uviedol, že útok smeroval aj na miesto základne rýchlych člnov Čiernomorskej flotily v oblasti Medveďovo v západnej časti Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.
Moskvou dosadený predstaviteľ Krymu Sergej Aksionov predtým informoval, že pri nočnom útoku na nešpecifikovanom mieste na polostrove zahynuli dvaja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia.
Ruské ministerstvo obrany podľa dostupných informácií neinformovalo o ukrajinských útokoch na vojenské ciele v Rusku ani o ich následkoch, doplnila BBC.
Ruské útoky zasiahli v noci na stredu aj Dnepropetrovskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Olexandra Hanžu utrpelo zranenia päť ľudí vrátane trojročného chlapca utrpeli zranenia strednej závažnosti.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny utrpel smrteľné zranenie voči auta, na ktoré zaútočil ruský dron, uviedol šéf mestskej vojenskej správy Jaroslav Šaňko.
Podľa ruského ministerstva obrany ruská protivzdušná obrana zachytila a zničila 295 ukrajinských dronov, ktoré ohrozovali územie Belgorodskej, Brianskej, Voronežskej, Kalužskej, Kurskej, Oriolskej, Rostovskej a Riazanskej oblasti, ako aj Krasnodarský kraj, Čuvašsko, Tatársko a Ruskom anektovaným Krym. Ruské úrady uviedli, že k útokom došlo aj nad vodami Azovského a Čierneho mora.
Terčom útoku bolo aj logistické centrum internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Wildberries v Riazani na juhu európskej časti Ruska. Oblastný gubernátor Pavel Malkov informoval o požiari v priemyselnej zóne, pričom nešpecifikoval, aké objekty oheň zachvátil. Dodal, že pri incidente utrpelo zranenia šesť ľudí.
Ukrajinské letectvo vo svojej rannej zvodke uviedlo, že ruské jednotky v noci zaútočili na Ukrajinu 80 bezpilotnými lietadlami, pričom protivzdušná obrana 65 z nich zostrelila alebo vyradila z boja. Zásahy cieľa zaznamenali na desiatich miestach, pričom trosky ďalších bezpilotných lietadiel dopadli na dve lokality.
Ukrajinský generálny štáb zároveň oznámil, že ukrajinské jednotky v noci na stredu zaútočili na ropnú rafinériu v Riazani a vojenský objekt na anektovanom Kryme. Generálny štáb označil riazanskú rafinériu za jeden z najväčších ropných podnikov v Rusku s kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne. Ukrajina tvrdí, že táto rafinéria dodáva ropné produkty aj ruskej armáde.
Ukrajinský prezident Voldodymyr Zelenskyj potvrdil tieto útoky s tým, že „bola zasiahnutá ropná rafinéria a logistické centrum v Riazani, ako aj rafinéria v meste Perm na krajnom východe európskej časti Ruska.
„Rusko musí cítiť, že každý deň tejto vojny bude mať len vyššiu cenu,“ napísal Zelenskyj v príspevku zverejnenom na sieti X. „Musíme oslabiť agresora a naďalej vyvíjať tlak, aby sa táto vojna čo najskôr skončila,“ dodal podľa agentúry DPA.
Ukrajinský generálny štáb ďalej uviedol, že útok smeroval aj na miesto základne rýchlych člnov Čiernomorskej flotily v oblasti Medveďovo v západnej časti Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.
Moskvou dosadený predstaviteľ Krymu Sergej Aksionov predtým informoval, že pri nočnom útoku na nešpecifikovanom mieste na polostrove zahynuli dvaja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia.
Ruské ministerstvo obrany podľa dostupných informácií neinformovalo o ukrajinských útokoch na vojenské ciele v Rusku ani o ich následkoch, doplnila BBC.
Ruské útoky zasiahli v noci na stredu aj Dnepropetrovskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Olexandra Hanžu utrpelo zranenia päť ľudí vrátane trojročného chlapca utrpeli zranenia strednej závažnosti.
V meste Cherson na juhu Ukrajiny utrpel smrteľné zranenie voči auta, na ktoré zaútočil ruský dron, uviedol šéf mestskej vojenskej správy Jaroslav Šaňko.