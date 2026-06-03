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Zelenskyj potvrdil útok na ropný terminál v Petrohrade
Ruské ministerstvo obrany medzičasom v stredu ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov.
Autor TASR
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Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské drony v noci na stredu zasiahli ropný terminál v Petrohrade, vojenské ciele na základni v neďalekom meste Kronštadt a priemyselný objekt v Tambovskej oblasti v strede európskej časti Ruskej federácie, informovala britská stanica BBC.
Vo svojom príspevku na sieti Telegram Zelenskyj uviedol, že „v noci boli zasiahnuté dôležité objekty na území Ruska. Medzi nimi aj petrohradský ropný terminál. Od štátnej hranice Ukrajiny je tento objekt..., ktorý slúži vojne (rozpútanej Ruskom), vzdialený približne 1100 kilometrov. Zasiahnuté boli aj čisto vojenské ciele na základni v Kronštadte.“
Ukrajinská armáda v noci na stredu zneškodnila 189 zo 198 dronov, ktoré do útokov na Ukrajine vyslala ruská armáda. Osem dronov zasiahlo sedem lokalít a trosky zostrelených strojov dopadli na ďalších sedem miest. S odvolaním sa na rannú zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom v stredu informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinské úrady medzičasom oznámili, že dronové útoky si vyžiadali životy dvoch ďalších civilistov. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pri útoku ruského dronu na automobil zahynul 72-ročný muž. Z tejto oblasti po ruských útokoch na civilnú infraštruktúru hlásia aj niekoľkých zranených vrátane päťmesačného chlapčeka. ďalších Päť zranených si v Sumskej oblasti vyžiadal útok ruského dronu na linkový minibus.
Úrady Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny oznámili, že pri dronovom útoku utrpela smrteľné zranenia 86-ročná žena.
Prezident Zelenskyj v utorok večer varoval pred možnosťou ďalšej rozsiahlej vlny ruských útokov. Rusko pritom v noci na utorok vypálilo na Ukrajinu 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro. Pri týchto útokoch zahynulo najmenej 23 ľudí.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom v stredu ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou, Kurskou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy a Petrohradu, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenia bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.
Vo svojom príspevku na sieti Telegram Zelenskyj uviedol, že „v noci boli zasiahnuté dôležité objekty na území Ruska. Medzi nimi aj petrohradský ropný terminál. Od štátnej hranice Ukrajiny je tento objekt..., ktorý slúži vojne (rozpútanej Ruskom), vzdialený približne 1100 kilometrov. Zasiahnuté boli aj čisto vojenské ciele na základni v Kronštadte.“
Ukrajinská armáda v noci na stredu zneškodnila 189 zo 198 dronov, ktoré do útokov na Ukrajine vyslala ruská armáda. Osem dronov zasiahlo sedem lokalít a trosky zostrelených strojov dopadli na ďalších sedem miest. S odvolaním sa na rannú zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom v stredu informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinské úrady medzičasom oznámili, že dronové útoky si vyžiadali životy dvoch ďalších civilistov. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pri útoku ruského dronu na automobil zahynul 72-ročný muž. Z tejto oblasti po ruských útokoch na civilnú infraštruktúru hlásia aj niekoľkých zranených vrátane päťmesačného chlapčeka. ďalších Päť zranených si v Sumskej oblasti vyžiadal útok ruského dronu na linkový minibus.
Úrady Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny oznámili, že pri dronovom útoku utrpela smrteľné zranenia 86-ročná žena.
Prezident Zelenskyj v utorok večer varoval pred možnosťou ďalšej rozsiahlej vlny ruských útokov. Rusko pritom v noci na utorok vypálilo na Ukrajinu 73 rakiet a vyslalo 656 dronov. Šlo o jeden z najväčších útokov celej vojny, ktorý preťažil časť ukrajinskej protivzdušnej obrany a spôsobil straty na životoch a materiálne škody aj v metropole Kyjev či meste Dnipro. Pri týchto útokoch zahynulo najmenej 23 ľudí.
Ruské ministerstvo obrany medzičasom v stredu ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na stredu zachytila 354 ukrajinských dronov. Zostrelené boli nad Belgorodskou, Kurskou a ďalšími regiónmi na západe Ruska, ale aj v blízkosti Moskvy a Petrohradu, nad Krymom a Azovským morom. V záujme zaistenia bezpečnosti letov svoju prevádzku dočasne pozastavili viaceré letiská v týchto regiónoch.