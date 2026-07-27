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Zelenskyj potvrdil útoky na energetickú infraštruktúru v Rusku
TASR o tom píše na základe správy britskej stanice BBC, ktorá zároveň informovala o dvoch zranených v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde dron zasiahol čerpaciu stanicu.
Autor TASR
Kyjev 27. júla (TASR) - Útoky ruskej armády na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si za posledných 24 hodín vyžiadali dve obete a 13 zranených, informoval v pondelok oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšiu obeť hlásia z juhoukrajinského prístavu Mykolajiv, kde ruská armáda zaútočila na prístavnú infraštruktúru.
TASR o tom píše na základe správy britskej stanice BBC, ktorá zároveň informovala o dvoch zranených v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde dron zasiahol čerpaciu stanicu.
Medzičasom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinská armáda v noci na pondelok podnikla útoky na exportný terminál v Rostovskej oblasti, ako aj na ropné zariadenia v Jaroslavskej oblasti v centre európskej časti Ruska a v Udmurtskej republike na jej východe.
V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj spresnil, že exportný terminál v Rostovskej oblasti, ktorý je vzdialený približne 250 kilometrov od frontovej línie bol poškodený. Ropné zariadenie zasiahnuté v Udmurtskej republike sa nachádza 1300 kilometrov od ukrajinskej štátnej hranice.
„Plán diaľkových sankcií sa realizuje a obmedzujeme možnosti Ruska financovať vojnu,“ napísal Zelenskyj, ktorý v polovici júla oznámil, že v rámci ukrajinských ozbrojených síl vznikne špeciálne veliteľstvo pre diaľkové údery v Rusku. Úlohou nového útvaru je podľa neho koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí zamerané najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku.
Najvyšší predstaviteľ Udmurtskej republiky Alexandr Brečalov označil ukrajinský útok v noci na pondelok za najmasívnejší v poslednom čase.
TASR o tom píše na základe správy britskej stanice BBC, ktorá zároveň informovala o dvoch zranených v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde dron zasiahol čerpaciu stanicu.
Medzičasom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinská armáda v noci na pondelok podnikla útoky na exportný terminál v Rostovskej oblasti, ako aj na ropné zariadenia v Jaroslavskej oblasti v centre európskej časti Ruska a v Udmurtskej republike na jej východe.
V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj spresnil, že exportný terminál v Rostovskej oblasti, ktorý je vzdialený približne 250 kilometrov od frontovej línie bol poškodený. Ropné zariadenie zasiahnuté v Udmurtskej republike sa nachádza 1300 kilometrov od ukrajinskej štátnej hranice.
„Plán diaľkových sankcií sa realizuje a obmedzujeme možnosti Ruska financovať vojnu,“ napísal Zelenskyj, ktorý v polovici júla oznámil, že v rámci ukrajinských ozbrojených síl vznikne špeciálne veliteľstvo pre diaľkové údery v Rusku. Úlohou nového útvaru je podľa neho koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí zamerané najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku.
Najvyšší predstaviteľ Udmurtskej republiky Alexandr Brečalov označil ukrajinský útok v noci na pondelok za najmasívnejší v poslednom čase.