Zelenskyj potvrdil zajatie dvoch vojakov KĽDR v ruskej Kurskej oblasti

Kyjev 11. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ukrajinskí vyšetrovatelia vypočúvajú dvoch zranených severokórejských vojakov, ktorí boli zajatí v ruskej Kurskej oblasti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Naši vojaci zajali severokórejských vojakov v Kurskej oblasti. Ide o dvoch vojakov, ktorí napriek tomu, že utrpeli zranenia, prežili a boli prevezení do Kyjeva, a hovoria s vyšetrovateľmi (ukrajinskej tajnej služby) SBU," spresnil Zelenskyj.



"Nebola to ľahká úloha: ruské sily a ďalší severokórejský vojenský personál spravidla svojich zranených popravujú, aby zahladili akékoľvek dôkazy o zapojení Severnej Kórey do vojny proti Ukrajine," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook, a zároveň poďakoval všetkým zúčastneným vojakom ukrajinských ozbrojených síl, ktorí sa na zajatí dvoch zranených Severokórejčanov podieľali.



"Ako všetci vojnoví zajatci, aj títo dvaja severokórejskí vojaci dostávajú potrebnú zdravotnícku starostlivosť," dodal ukrajinský prezident.



Zároveň dodal, že tajnej službe SBU nariadil, aby novinárom umožnila prístup k týmto vojnovým zajatcom.



"Svet potrebuje vedieť pravdu o tom, čo sa deje," podotkol Zelenskyj, ktorý k príspevku pripojil aj fotografie dvoch zranených mužov s ázijskými črtami na poschodových posteliach, neposkytol však dôkazy, že ide o severokórejských vojakov, píše AFP.



Na jednej z fotografií bolo vidieť identifikačnú kartu ruskej armády pre 26-ročného muža z ruskej Tuvianskej republiky hraničiacej s Mongolskom.



AFP pripomína, že Rusko sa snaží zatajiť severokórejských bojovníkov aj vydávaním falošných identifikačných kariet.