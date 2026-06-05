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Zelenskyj potvrdil záväzok Ukrajiny v súvislosti so vstupom do EÚ
Zelenskyj už dlho presadzuje vstup Ukrajiny do EÚ a vníma to ako prostriedok na upevnenie západných hodnôt.
Autor TASR
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Kyjev 4. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie (EÚ) a s plnením svojich záväzkov voči bloku. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Zelenského vyjadrenia prišli deň po tom, ako cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
„Budeme mať veľmi jasný harmonogram postupu v týchto rokovaniach, hlavne po zmenách v Maďarsku,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom video príhovore.
„Dodržiavali sme plán a teraz v júni veľmi očakávame otvorenie (rokovacích) klastrov, na ktoré sa Ukrajina pripravila. Svoju časť práce sme si splnili. Ďalší krok je na Európskej únii,“ dodal ukrajinský líder.
Maďarský premiér Péter Magyar pred oznámením cyperského predsedníctva Rady EÚ potvrdil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, vďaka čomu budú mať zakarpatskí Maďari širšie práva ako doteraz.
Zelenskyj už dlho presadzuje vstup Ukrajiny do EÚ a vníma to ako prostriedok na upevnenie západných hodnôt, keďže jeho krajina už viac ako štyri roky vedie vojnu s Ruskom, pripomína Reuters.
Ukrajinskí predstavitelia sú podľa jeho slov v dennom kontakte s EÚ ohľadom plánov členstva. Dodal, že Kyjev sa tiež stretáva s európskymi predstaviteľmi, aby diskutovali o posilnení protivzdušnej obrany Ukrajiny, koordinácii sankcií proti Rusku a spoločnej výrobe zbraní.
Zelenského vyjadrenia prišli deň po tom, ako cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
„Budeme mať veľmi jasný harmonogram postupu v týchto rokovaniach, hlavne po zmenách v Maďarsku,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom video príhovore.
„Dodržiavali sme plán a teraz v júni veľmi očakávame otvorenie (rokovacích) klastrov, na ktoré sa Ukrajina pripravila. Svoju časť práce sme si splnili. Ďalší krok je na Európskej únii,“ dodal ukrajinský líder.
Maďarský premiér Péter Magyar pred oznámením cyperského predsedníctva Rady EÚ potvrdil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, vďaka čomu budú mať zakarpatskí Maďari širšie práva ako doteraz.
Zelenskyj už dlho presadzuje vstup Ukrajiny do EÚ a vníma to ako prostriedok na upevnenie západných hodnôt, keďže jeho krajina už viac ako štyri roky vedie vojnu s Ruskom, pripomína Reuters.
Ukrajinskí predstavitelia sú podľa jeho slov v dennom kontakte s EÚ ohľadom plánov členstva. Dodal, že Kyjev sa tiež stretáva s európskymi predstaviteľmi, aby diskutovali o posilnení protivzdušnej obrany Ukrajiny, koordinácii sankcií proti Rusku a spoločnej výrobe zbraní.