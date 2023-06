Zelenskyj potvrdil, že na Ukrajine už prebieha protiofenzíva

Kyjev 10. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu bez ďalších podrobností potvrdil, že na Ukrajine už prebieha protiofenzíva zameraná na získanie území okupovaných ruskými silami. Vyjadril sa tak na spoločnej tlačovej konferencii s kanadským premiérom Justinom Trudeauom, ktorý je na návšteve Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na Ukrajine prebiehajú protiofenzívne a obranné akcie: v tejto fáze nebudem hovoriť o podrobnostiach," povedal Zelenskyj.



Ruský prezident Vladimir Putin už v piatok tvrdil, že očakávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám sa už začala, avšak je bezúspešná.



Zelenského sa v sobotu novinári v Kyjeve pýtali aj na tieto Putinove tvrdenia o údajnom "neúspechu" protiofenzívy, on však pokrčil plecami a odmietavo zdvihol obočie, uvádza denník The Guardian.



"Je zaujímavé, čo Putin povedal o našej protiofenzíve. Podľa mňa je dôležité, aby Rusko vždy cítilo, že im (ruským silám) už neostáva veľa času," povedal Zelenskyj. Dodal, že je v každodennom kontakte s ukrajinskými vojenskými veliteľmi, a to vrátane šéfa ozbrojených síl Valerija Zalužného, pričom všetci sú podľa jeho slov "teraz pozitívne naladení - povedzte to Putinovi!"