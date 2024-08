Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina dostala prvé stíhačky F-16

Kyjev 4. augusta (TASR) — Ukrajina dostala prvú várku bojových lietadiel F-16 vyrobených v USA a ukrajinské letectvo ich už začalo používať. V nedeľu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informovali agentúry AFP, DPA a Reuters.



Zelenskyj pri príležitosti Dňa vzdušných síl na nešpecifikovanej leteckej základni ukázal novinárom dve lietadlá, ktoré Ukrajina dostala od zahraničných partnerov.



"Často sme počuli slovo 'nemožné'... Teraz je to realita. Realita na našom nebi. F-16 sú na Ukrajine. Dokázali sme to," povedal Zelenskyj.



"Som hrdý na našich chlapcov, ktorí ovládajú tieto lietadlá a už ich začali používať," uviedol Zelenskyj.



Zároveň dodal, že počet lietadiel, ktoré sú už na Ukrajine ani počet pilotov, ktorí už boli vycvičení, nestačia.



Ukrajinský prezident nešpecifikoval počet dodaných stíhačiek. Podľa týždenníka The Economist dostala Ukrajina zatiaľ desať stíhačiek F-16. Do konca roka má prísť dodávka ďalších 20 lietadiel. Zvyšné stroje, ktoré prisľúbili dodať Dánsko, Holandsko a ďalšie krajiny, dorazia postupne v roku 2025. Celkovo dostanú ukrajinské ozbrojené sily 79 lietadiel F-16.



Podľa amerických médií výzbroj a vybavenie stíhačiek pochádzajú z USA. Ukrajinskí vojenskí experti predpokladajú, že F-16 nebudú nasadené do priamych bojov s ruskými strojmi na frontovej línii, pretože Rusko si na nej vybudovalo hustú sieť protilietadlovej obrany. Ruská armáda sa navyše pravdepodobne pokúsi zničiť F-16 ešte na ukrajinských základniach.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už vo štvrtok povedal, že stíhačky F-16 nie sú pre ukrajinskú armádu "všeliekom" a ruské sily sú pripravené ich zničiť alebo zostreliť.