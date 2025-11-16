Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
sekcia Zahraničie

Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina pracuje na výmene väzňov s Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy vydáva vyhlásenie spolu s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom v Maximos Mansion v Aténach, Grécko, v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Rustem Umerov v sobotu informoval, že o obnovení výmen viedol konzultácie sprostredkované Tureckom a Spojenými arabskými emirátmi.

Autor TASR
Kyjev 16. novembra (TASR) — Ukrajina pracuje na obnovení výmeny väzňov s Ruskom, ktorá by mohla vrátiť domov 1200 ukrajinských väzňov. V nedeľu to uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj a potvrdil sobotnú informáciu ukrajinského tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Spoliehame sa... na obnovenie výmeny vojnových zajatcov,“ napísal Zelenskyj na X. „V súčasnosti prebieha veľa stretnutí, rokovaní a telefonátov, aby sa to zabezpečilo,“ dodal.

Rustem Umerov v sobotu informoval, že o obnovení výmen viedol konzultácie sprostredkované Tureckom a Spojenými arabskými emirátmi. Povedal, že strany sa dohodli na aktivácii dohôd o výmene väzňov sprostredkovaných Tureckom v Istanbule s cieľom prepustiť 1200 Ukrajincov. Moskva sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.

Istanbulské dohody z roku 2022 sa vzťahujú na protokoly o výmene väzňov. Stanovujú pravidlá pre rozsiahle a koordinované výmeny, ktoré boli sporadické, ale Rusko a Ukrajina si vďaka nim doteraz vymenili tisíce väzňov.

Umerov uviedol, že čoskoro sa uskutočnia konzultácie o procedurálnych a organizačných detailoch. Vyjadril nádej, že vracajúci sa Ukrajinci budú môcť „osláviť Nový rok a Vianoce doma – pri rodinnom stole a v spoločnosti svojich príbuzných“.
