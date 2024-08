Zelenskyj potvrdil, že úspešne testovali vlastnú balistickú raketu

Kyjev 27. augusta (TASR) — Ukrajinská armáda úspešne testovala prvú balistickú raketu domácej výroby. Na tlačovej konferencii v Kyjeve to v utorok povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra AFP a web Ukrajinska pravda.



„Myslel som si, že je príliš skoro o tom hovoriť, ale... uskutočnili sme skúšku — úspešnú — prvej ukrajinskej balistickej rakety. Blahoželám nášmu obrannému priemyslu,“ povedal Zelenskyj.



Ďalšie podrobnosti nechcel oznámiť, no dodal, že sa rozhodol túto informáciu zverejniť, aby mohla verejnosť oceniť „našich ľudí, ktorí pracujú v zbrojárskych podnikoch 24 hodín denne, sedem dní v týždni“.



V sobotu 24. augusta po údere na muničný sklad v ruskej Voronežskej oblasti ukrajinská strana prvýkrát oficiálne oznámila nasadenie nového raketového systému Paljanicja nazvaného po tradičnom okrúhlom bielom chlebe, hoci nepotvrdila jeho použitie pri tomto konkrétnom útoku. Zelenskyj opísal „raketový dron“ ako „novú triedu zbraní“, pred ktorou je ťažké sa brániť.



Konkrétne technické parametre rakety nie sú známe. Vie sa len to, že má centrálnu valcovitú časť, na ktorej sú vpredu umiestnené krídla, chvostovú časť má vybavenú štyrmi ovládacími plochami, čo je konfigurácia typická pre riadené strely. Paljanicja štartuje zo zeme a je poháňaná prúdovým motorom, údajne nastaviteľným na optimálnu spotrebu paliva.