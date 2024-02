Zelenskyj potvrdil, že uvažuje o odvolaní Zalužného

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že zvažuje odvolanie hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valerija Zalužného. V rozhovore pre taliansku televíziu RAI TV zverejnenom v nedeľu večer Zelenskyj uviedol, že o tom rozmýšľa v rámci širšej otázky stanovenia novej cesty pre krajinu. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AP.



Podľa Zelenského sa jeho prípadné rozhodnutie netýka jednej osoby, ale celkového smeru vedenia krajiny, pričom je nevyhnutný nový začiatok a reset. "Rozmýšľam o tejto výmene, no nemožno povedať, že ide o výmenu jednej osoby... Keď o tom hovoríme, myslím výmenu viacerých štátnych lídrov nielen v jednom sektore, ako je armáda," povedal Zelenskyj.



"Ak chceme vyhrať, musíme ísť všetci rovnakým smerom, presvedčení o víťazstve. Nemôžme sa nechať odradiť... musíme mať tú správnu pozitívnu energiu," povedal ukrajinský prezident.



Podľa západných médií navrhol Zelenskyj minulý týždeň Zalužnému rezignáciu, no generál to odmietol. Podľa AP prepukol spor medzi Zelenským a Zalužným vlani na jeseň, keď veliteľ v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že boje na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode. Zelenskyj však odmietol, že by bol tento rozhovorom predmetom sporu.



Napätie medzi veliteľom a prezidentom stúpa v čase, keď Ukrajina po neúspešnom letnom protiútoku zápasí s nedostatkom munície i vojenského personálu. Potreba širšej mobilizácie je údajne tiež jednou z tém, na ktorých sa Zalužnyj a Zelenskyj nezhodnú. Generál podľa ukrajinských médií žiadal o mobilizáciu 500.000 nových vojakov, s čím však prezident nesúhlasil.



Zalužnyj patrí popri Zelenskom k najobľúbenejším osobnostiam na Ukrajine a jeho odchod by mohol ovplyvniť morálku vojakov i narušiť dôveru západných darcov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že domnienky o odvolaní Zalužného poukazujú na spory v ukrajinskom vedení. Samotný Zalužnyj sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.