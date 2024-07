Zelenskyj: Použitie západných zbraní neviedlo k eskalácii vojny

Londýn 18. júla (TASR) - Použitie západných zbraní neviedlo k eskalácii vojny s Ruskom, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Londýne. Následne vyzval lídrov zúčastnených krajín na zníženie obmedzení pre používanie zbraní na území Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice Sky News.



"Čím menej obmedzení budeme mať na používanie účinných zbraní, tým viac sa Rusko bude usilovať o mier," povedal ukrajinský líder.



Zelenskyj osobitne vyzval USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a "ďalších priateľov", aby boli podľa jeho slov odvážni a poskytli dodatočné zdroje, najmä na zostrelenie bezpilotných lietadiel.



Podľa Zelenského ruský prezident Vladimir Putin zlyhal pri snahách rozdeliť Európske krajiny. Varoval však, že sa Putin môže pokúsiť osloviť jednotlivé krajiny alebo strany v snahe oslabiť túto skupinu. To by podľa ukrajinského lídra mohlo zahŕňať "snahu pokúšať vás, vyvíjať na vás nátlak alebo vás vydierať, aby jeden z vás zradil zvyšok".



Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Spojeného kráľovstva na štvrtý summit EPC. Osobitne sa stretne aj s kráľom Karolom III. a premiérom Keirom Starmerom.



"Podpíšeme medzivládnu dohodu o podpore ukrajinského obranného a priemyselného komplexu, budeme diskutovať o budúcej obrannej spolupráci a rozšírime naše obranné kapacity," napísal Zelenskyj na sieti X v súvislosti so schôdzkami s britskými vládnymi činiteľmi a predstaviteľmi zbrojárskeho priemyslu.



Európske politické spoločenstvo je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Prvýkrát sa lídri na tejto platforme stretli v októbri 2022 v Prahe, ďalšie stretnutia boli v moldavskom Kišiňove a španielskej Granade.