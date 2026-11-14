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Zelenskyj považuje Putinove požiadavky na bezpečnosť za nebezpečné

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Na snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zároveň varoval, že snaha Kremľa zmeniť bezpečnostnú architektúru kontinentu by mohla viesť k ďalším vojnám, píše TASR podľa agentúry AFP.

Autor TASR
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Kyjev 14. novembra 2026 (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jedinú „skutočnú bezpečnosť“ pre Európu predstavujú EÚ a NATO. Zároveň varoval, že snaha Kremľa zmeniť bezpečnostnú architektúru kontinentu by mohla viesť k ďalším vojnám, píše TASR podľa agentúry AFP.

Je to nebezpečné, pretože podľa môjho názoru práve takéto veci vedú k vojnám alebo eskaláciám,“ povedal Zelenskyj novinárom ešte v piatok, jeho vyjadrenia však bolo možné zverejniť až v sobotu.

Skutočná bezpečnosť v Európe znamená EÚ a NATO. To je všetko. Žiadna iná bezpečnosť v Európe neexistuje,“ pripomenul.
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