Zelenskyj povedie ukrajinskú delegáciu na konferencii v Mníchove

Kyjev 7. februára (TASR) - Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Nemecku budúci týždeň sa zúčastní aj ukrajinská delegácia, ktorú povedie prezident Volodymyr Zelenskyj, potvrdil vo štvrtok pre agentúru AP vedúci jeho kancelárie Andrij Jermak. Delegácia podľa Jermaka predstaví postoj Ukrajiny v otázke ukončenia vojny aj pohľady na to, ako možno spravodlivý a trvalý mier dosiahnuť, informuje TASR.



Mníchovská bezpečnostná konferencia sa bude konať od 14. do 16. februára. Tento rok sa na nej v hoteli Bayerischer Hof zíde podľa organizátorov 60 hláv štátov, 150 ministrov a vedúcich predstaviteľov popredných medzinárodných organizácií, ako aj vojenskí experti či zástupcovia zbrojárskeho priemyslu, aby diskutovali o problémoch bezpečnostnej politiky. Okrem iných prídu aj americký viceprezident J. D. Vance i osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg.



Jermak tvrdí, že svet je skutočne "veľmi blízko" k ukončeniu vojny na Ukrajine "spravodlivým a trvalým mierom". "Je však nevyhnutné držať spolu... Nedávať Rusku príležitosť rozdeliť svet, partnerov," zdôraznil.



Výročná konferencia v metropole Bavorska sa podľa AP koná v kľúčovom okamihu pre Kyjev, ktorý sa snaží nadviazať vzťahy s novou americkou administratívou. Za vlády prezidenta Joea Bidena boli Spojené štáty najväčším poskytovateľom pomoci Ukrajine.



Trump pôvodne tento rozsah americkej pomoci ostro kritizoval a v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine, ktorú pred takmer tromi rokmi napadlo Rusko, ukončí do 24 hodín od nástupu do Bieleho domu, čo sa napokon nestalo. Po novom tvrdí, že sa mu to podarí v priebehu najbližšieho polroka.



Ukrajina podľa Jermaka dúfa, že na konferencii v Mníchove sa bude rokovať o tom, aké bezpečnostné záruky by mohla dostať pred budúcou ruskou agresiou.



Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie takisto potvrdil, že Kellogg približne koncom februára navštívi Kyjev. Ukrajinská strana plánuje americkému prezidentského vyslancovi poskytnúť "úplné a skutočné informácie" o situácii nielen na bojisku, ale aj prebiehajúcom úsilí o mobilizáciu a stave dodávok zbraní a vojenskej techniky.



"Myslím si, že je dôležité, aby sme tieto konzultácie a rokovania absolvovali skôr, ako bude mať (Trumpova) administratíva nejaké plány. Pretože naše stanovisko je, že by bolo veľkou chybou mať akékoľvek plány bez účasti Ukrajiny na príprave tohto plánu," poznamenal Jermak.



Takisto sa vyjadril aj k pondelkovému návrhu Trumpa, že chce s Ukrajinou uzavrieť dohodu, aby výmenou za pokračovanie americkej pomoci dodávala Spojeným štátom vzácne zeminy. Ukrajinská strana podľa Trumpa už naznačila, že je ochotná na takúto dohodu pristúpiť.



Podľa Jermaka však zatiaľ nejestvuje ani rámec diskusie na túto tému, Ukrajina ale uvažuje o strategickom partnerstve s USA aj po skončení vojny, a teda vzácne zeminy sú súčasťou Zelenského stratégie pri oslovovaní novej administratívy.



"Chceme, aby sa Američania na nás obracali nielen kvôli demokracii, ktorú pomohli zachovať počas tejto strašnej vojny Ruska proti Ukrajine, ale aby sa na nás v budúcnosti pozerali ako na veľmi dôležitého a veľmi zaujímavého strategického partnera," dodal Jermak.