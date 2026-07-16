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Zelenskyj poveril výkonom funkcie ministra obrany Jevhenija Chmaru

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Na snímke ukrajinský prezident Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Chmara od januára slúžil ako dočasný šéf Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).

Autor TASR
,aktualizované 
Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že poveril výkonom funkcie dočasného ministra obrany Jevhenija Chmaru. Po dokončení potrebných právnych postupov požiada parlament o schválenie jeho nominácie, informuje TASR.

Chmara od januára slúžil ako dočasný šéf Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). „Jevhenija Chmaru som poveril funkciou dočasného ministra s cieľom pokračovať v reforme obranného sektora a zabezpečiť, aby Ukrajina dosiahla všetky výsledky, o ktorých sme diskutovali,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Ukrajinský prezident tvrdí, že Chmara „získal rozsiahle a v mnohých ohľadoch bezprecedentné skúsenosti s technologickými bojovými operáciami“. To je podľa Zelenského práve to, na čo by sa malo počas vojny s Ruskom zamerať obranné úsilie Ukrajiny.

Chmara bude viesť rezort obrany po tom, čo jeho predchodca Mychajlo Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že rezignuje. Dôvodom boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.

Zelenskyj v reakcii vyzval na jednotu v armáde. „Prezident by si v takejto situácii počas vojny nemal musieť vyberať, úprimne. Veľmi by som si prial jednotu,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti odvolaniu Fedorova. Podľa spravodajcov agentúry AFP sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo aj na jednom z námestí v Kyjeve.

Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.

Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“.

Viacerí ukrajinskí poslanci predtým vyhlásili, že prezident Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka.
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