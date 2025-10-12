< sekcia Zahraničie
Zelenskyj požaduje kroky proti leteckému teroru Moskvy
Úrady hlásili celkovo štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti, vrátane dvoch v Konsťantynivke a dvoch v Chersonskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 12. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo po tom, čo Rusko na jeho krajinu tento týždeň podniklo viac než 4000 vzdušných útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Moskva si dovoľuje eskalovať svoje útoky a otvorene zneužíva fakt, že svet sa zameriava na zabezpečenie mieru na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
„Práve preto nemožno pripustiť žiadne oslabenie tlaku. Sankcie, clá a spoločné akcie proti kupcom ruskej ropy – tým, ktorí financujú túto vojnu – musia zostať na stole,“ povedal.
Tento prístup by mohol vydláždiť cestu k trvalému mieru pre Európu, dodal ukrajinský prezident. „Svet to môže zaručiť súbežne s mierovým procesom na Blízkom východe,“ podotkol.
Ukrajina už dlho vyzýva na sankcie, a to aj voči Číne a Indii, ktoré patria medzi najdôležitejších odberateľov ropy Ruska, pripomína DPA.
Rusko podľa Zelenského zintenzívnilo svoj „letecký teror voči našim mestám a komunitám a zintenzívnilo útoky na našu energetickú infraštruktúru“. Len za úplnynulý týždeň podľa neho Moskva nasadila proti Ukrajine vyše 3100 dronov, 92 rakiet a približne 1360 kĺzavých bômb.
„Včera v Konsťantynivke zabila letecká bomba v kostole dieťa,“ napísal Zelenskyj.
Úrady hlásili celkovo štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti, vrátane dvoch v Konsťantynivke a dvoch v Chersonskej oblasti.
Rusko počas celého týždňa zaplavilo Sumskú, Charkovskú a Doneckú oblasť terorom, uvádza sa v videu, ktoré taktiež zverejnil Zelenskyj, dodáva DPA.
Throughout this week, many regions of Ukraine have been under fire, and in many regions air raid sirens are now sounding again because of the threat of attack drones. Russia continues its aerial terror against our cities and communities, intensifying strikes on our energy… pic.twitter.com/OP5yhENGcS— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
