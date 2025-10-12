Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj požaduje kroky proti leteckému teroru Moskvy

.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Úrady hlásili celkovo štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti, vrátane dvoch v Konsťantynivke a dvoch v Chersonskej oblasti.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 12. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo po tom, čo Rusko na jeho krajinu tento týždeň podniklo viac než 4000 vzdušných útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Moskva si dovoľuje eskalovať svoje útoky a otvorene zneužíva fakt, že svet sa zameriava na zabezpečenie mieru na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj na platforme X.



Práve preto nemožno pripustiť žiadne oslabenie tlaku. Sankcie, clá a spoločné akcie proti kupcom ruskej ropy – tým, ktorí financujú túto vojnu – musia zostať na stole,“ povedal.

Tento prístup by mohol vydláždiť cestu k trvalému mieru pre Európu, dodal ukrajinský prezident. „Svet to môže zaručiť súbežne s mierovým procesom na Blízkom východe,“ podotkol.

Ukrajina už dlho vyzýva na sankcie, a to aj voči Číne a Indii, ktoré patria medzi najdôležitejších odberateľov ropy Ruska, pripomína DPA.

Rusko podľa Zelenského zintenzívnilo svoj „letecký teror voči našim mestám a komunitám a zintenzívnilo útoky na našu energetickú infraštruktúru“. Len za úplnynulý týždeň podľa neho Moskva nasadila proti Ukrajine vyše 3100 dronov, 92 rakiet a približne 1360 kĺzavých bômb.

Včera v Konsťantynivke zabila letecká bomba v kostole dieťa,“ napísal Zelenskyj.

Úrady hlásili celkovo štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti, vrátane dvoch v Konsťantynivke a dvoch v Chersonskej oblasti.

Rusko počas celého týždňa zaplavilo Sumskú, Charkovskú a Doneckú oblasť terorom, uvádza sa v videu, ktoré taktiež zverejnil Zelenskyj, dodáva DPA.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok