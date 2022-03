Zelenskyj požiadal Bidena, aby počkal s uvalením sankcií na Abramoviča

Washington/Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odporučil v telefonáte svojmu americkému kolegovi Joeovi Bidenovi, aby počkal s uvalením sankcií na ruského oligarchu Romana Abramoviča. Ten môže byť podľa Zelenského dôležitým sprostredkovateľom pri mierových rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou. TASR prevzala správu od amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvoláva na bližšie nešpecifikovaný zdroj.



Biden v telefonáte so Zelenským hovoril o novom balíku sankcií, vrátane plánovaných opatrení voči Abramovičovi, informuje americký denník.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí pre WSJ povedal, že Spojené štáty pracujú na tom, aby zaistili, že sankcie zasiahnu každého, kto je zodpovedný za tento zbytočný konflikt. K úlohe Abramoviča v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou povedal, že existuje množstvo kanálov, prostredníctvom ktorých sa naši ukrajinskí partneri a ruskí predstavitelia môžu zapojiť do diplomatického dialógu.



Kancelária ukrajinského prezidenta a Biely dom k tejto správe odmietli poskytnúť bližšie informácie, uvádza WSJ.



Hovorca ruského oligarchu v stanovisku uviedol, že situácii nepomôžu vyjadrenia o tom, či je Abramovič súčasťou rokovaní, ale robí všetko preto, aby bol na Ukrajine čo najskôr mier.



Zdroj amerického denníka tiež informuje, že Abramovič sa mal vo februári zúčastniť na jednom kole rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom v Bielorusku.



Spojené kráľovstvo a EÚ uvalili tento mesiac sankcie na Abramoviča za jeho väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Európski predstavitelia uviedli, že nevedia o žiadosti Zelenského, aby sa na ruského oligarchu nevzťahovali ich sankcie.