Zelenskyj požiadal čínskeho prezidenta o pomoc pri návrate detí

Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok informoval, že čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga požiadal o pomoc pri návrate ukrajinských detí deportovaných Ruskom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Potrebujeme zapojiť každého..., aby vytvoril tlak na ruského agresora a teroristov, ktorí uniesli tak veľa našich detí," uviedol Zelenskyj.



"OSN a mnohí ďalší chcú niečo urobiť, ale zatiaľ sú výsledky slabé. Takže som apeloval na lídra Číny," dodal.



Telefonický rozhovor oboch prezidentov v stredu bol prvým od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Peking tvrdí, že je v ukrajinskom konflikte neutrálny, pričom Si nikdy priamo ruskú inváziu neodsúdil.



Čínsky prezident sa v marci počas návštevy v Moskve u ruského prezidenta Vladimira Putina prezentoval ako sprostredkovateľ mieru, ktorý má záujem o zachovanie stability.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu vydal na Putina zatykač za "protizákonné deportácie" ukrajinských detí.



Kyjev tvrdí, že od začiatku invázie 24. februára 2022 bolo deportovaných do Ruska vyše 16.000 ukrajinských detí. Mnoho z nich bolo umiestnených do inštitúcií a náhradných rodín, ale Rusko toto obvinenie odmieta. Trvá na tom, že išlo o záchranu detí pred hrôzami vojny.