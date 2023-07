Zelenskyj požiadal gruzínskeho veľvyslanca, aby sa vrátil do Tbilisi

Kyjev 3. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok požiadal gruzínskeho veľvyslanca v Kyjeve, aby sa vrátil do Gruzínska a pokúsil sa "zachrániť" väzneného exprezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý má aj ukrajinské občianstvo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zelenskyj k tomuto kroku pristúpil po zverejnení záberov, na ktorých Saakašvili vyzerá podvyživene, čo vzbudilo obavy o jeho zdravotný stav.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. V roku 2018 ho v neprítomnosti odsúdili za zneužitie svojich právomocí na šesť rokov väzenia. Trest si odpykáva od roku 2021, keď bol zatknutý po tajnom návrate do Gruzínska. Exprezident vinu popiera.



Zelenskyj žiada, aby Saakašviliho, ktorému v roku 2019 udelil ukrajinské občianstvo, previezli do nemocnice na Ukrajine či v niektorej inej západnej krajine.



"Dnes (v pondelok) som poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby si predvolalo gruzínskeho veľvyslanca na Ukrajine, tlmočilo mu náš dôrazný protest a požiadalo ho, aby do 48 hodín opustil Ukrajinu a rokoval so svojím hlavným mestom (Tbilisi)," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.



Bezprostredne nebolo jasné, či Ukrajina veľvyslanca vyhostila, píše AFP.



Gruzínsky exprezident si v pondelok počas súdneho pojednávania, ktoré vysielala televízia, zdvihol tričko a ukázal, ako mu trčia rebrá.



Zelenskyj vyzval Gruzínsko, aby "zachránilo" Saakašviliho a "odovzdalo" ho Ukrajine.



Lekári upozorňujú, že gruzínskemu exprezidentovi hrozí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu smrť. Gruzínske úrady tvrdia, že mu je poskytovaná primeraná zdravotná starostlivosť.



Od minulého roka je Saakašvili (55) v nemocnici, kam ho previezli po 50 dennej hladovke, ktorou protestoval proti svojmu väzneniu. To je podľa viacerých organizácií na ochranu práv politicky motivované.