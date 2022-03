Zelenskyj požiadal izraelských poslancov o pomoc v boji proti agresii

Kyjev/Jeruzalem 20. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v nedeľu Izrael, aby upustil od svojich snáh o zachovanie neutrálneho postoja k vojne na Ukrajine. Zároveň vyzval izraelskú vládu, aby poskytla Kyjevu pomoc v boji proti ruskej agresii.



Zelenskyj to uviedol vo svojom krátkom videopríhovore k poslancom izraelského parlamentu, informovala agentúra AFP. Počas svojho vystúpenia viackrát prirovnal ruský útok voči Ukrajine k holokaustu.



"Môžeme sa vás opýtať, prečo nemôžeme od vás dostávať zbrane, prečo Izrael neuvalil tvrdé sankcie na Rusko alebo prečo nevyvíja tlak na ruskú podnikateľskú sféru," povedal ukrajinský prezident.



V súvislosti s možnými dodávkami zbraní ocenil izraelské systémy protivzdušnej obrany, ktoré sú podľa Zelenského najlepšie na svete.



"Môžete nám pomôcť ochrániť naše životy, životy Ukrajincov aj životy židovského obyvateľstva na Ukrajine," povedal členom Knesetu ukrajinský prezident, ktorý má sám židovský pôvod.



S podobnými posolstvami už Zelenskyj na diaľku vystúpil v americkom Kongrese, nemeckom Bundestagu a v parlamentoch ďalších krajín sveta.



Izraelský premiér Naftali Bennett sa od začiatku ruskej invázie snaží zachovať si neutrálny postoj a prispieť k urovnaniu konfliktu. Pravidelne telefonuje so Zelenským aj so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.